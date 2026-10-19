ISTOK SE NE SMIRUJE, SVET ĆE BITI ZAPANJEN: Iran je spreman za drugu rundu rata

TRAMPOVA administracija nastavlja da testira nove ekonomske i vojne mere kako bi primorala Iran na kapitulaciju.

Iranian Defence Ministry / Zuma Press / Profimedia

Iran je signalizirao da se sprema za još jednu rundu rata sa Sjedinjenim Državama i javno je pretio Vašingtonu i njegovim saveznicima, u očiglednom pokušaju da odvrati predsednika Donalda Trampa od nastavka neprijateljstava.

Tokom proteklog meseca, iranski vojni komandanti su pojačali javne poruke tvrdeći da je zemlja izgradila velike zalihe novog oružja spremnog za upotrebu protiv ciljeva van regiona ako Sjedinjene Države nastave neprijateljstva koja su započela u februaru.

Iranski zvaničnici su pretili da će proširiti spektar ciljeva, razmatrajući opcije kao što su presecanje podvodnih internet kablova, napad na centre podataka veštačke inteligencije i napad na regionalna naftna i gasna postrojenja.

- Svet će biti zapanjen - rekao je krajem prošlog meseca portparol Revolucionarne garde Hosein Mohebi.

- Imamo nove ciljeve koji još nisu napadnuti - dodao je.

Skoro devet meseci nakon što su SAD i Izrael započeli rat protiv Irana, sukob je zaglavljen u pat poziciji. Obe strane tvrde da su pobedile.

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi accuses Netanyahu of pushing the US into another war with Iran "to stay out of jail", warning Washington that Tehran has "unfinished jobs too" Follow live updates 👇 https://t.co/cH2QCQd6pJ https://t.co/evJpASUy3F — TRT World (@trtworld) October 18, 2026

Teheran naglašava svoj opstanak, a Vašington štetu nanesenu iranskom režimu. Trampova administracija, u međuvremenu, nastavlja da testira nove ekonomske i vojne mere kako bi primorala Iran na kapitulaciju.

- Rat nije završen. Korpus islamske revolucionarne garde se pripremio za dugoročni rat - rekao je Mohebi.

Obični Iranci, dugo opterećeni sukobima i ekonomskom neizvesnošću, ponovo se pripremaju za realnost rata.

- Svakog dana i svake noći čekamo da bombardovanje ponovo počne - rekao je za CNN sedamdesetogodišnji stanovnik Teherana.

- Napunio sam sve svoje prenosive uređaje, snabdeo se vodom i pripremio sve, jer bi napadi mogli ponovo da počnu svakog trenutka, svakog dana - dodao je.

Majka dvoje dece opisala je strah koji oseća šaljući svoju decu u školu svakog jutra, šetajući ulicama gde su vidljive trupe Revolucionarne garde i vojne baze su i dalje aktivne.

- Želim da znam šta tačno još SAD planiraju da bombarduju? Nisu mogli čak ni da uklone iransko rukovodstvo. Nisu mogli čak ni da pregovaraju. Pa koja je svrha započinjanja još jednog rata? - rekla je.

Još jedan stanovnik Teherana rekao je da su Iranci „ubeđeni“ da će rat ponovo izbiti.

- To je sve o čemu bilo ko može da priča... to je samo u vašoj glavi, da li je večeras ta noć? Da li je sutra? Mislim da je još gore što se o tome priča, ne možete ni da se odmorite - rekao je.

Ljudi su razgovarali sa CNN-om pod uslovom da ostanu anonimni.

🎥 IRGC spokesman Brigadier General Mohebbi says the Islamic Revolutionary Guard Corps possesses weapons it has not yet used in war, and would not deploy them except in special circumstances. https://t.co/kiVTZKdjZM — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 19, 2026

Savetnici Bele kuće poslednjih nedelja razgovaraju o opcijama za Iran. Tramp je javno objavio da neće preduzimati dalje akcije pre srednjoročnih izbora, ali je nekoliko savetnika privatno reklo za CNN da ne znaju da li je ta odluka konačna.

Američka vojska, prema rečima više zvaničnika, razvila je nove planove napada koji uključuju moguću upotrebu bombe GBU-43/B, poznate kao „majka svih bombi“ (MOAB), protiv iranske energetske infrastrukture i nuklearnih postrojenja ako Tramp naredi nastavak operacija pre ili posle izbora. To je najveća nenuklearna bomba u američkom arsenalu i značila bi veliku eskalaciju.

- Ovo su propagandna sredstva namenjena zastrašivanju iranskog naroda - rekao je u subotu komandant iranske vojske Alireza Šeik.

- Iranski narod je otac svih bombi - rekao je on. Iran je signalizirao novu, ofanzivniju doktrinu prema kojoj neće čekati napad i mogao bi da pokrene preventivne udare.

Prošle nedelje, izveštaji Revolucionarne garde su objavili da su širom zemlje sprovedene vojne vežbe, uključujući istovremeno lansiranje 30 balističkih raketa.

Farzin Nadimi iz Vašingtonskog instituta procenio je da ako ohrabreni Teheran odluči da testira nove rakete dugog dometa protiv Evrope, mete bi mogle biti američke snage u vazduhoplovnim bazama u Engleskoj ili logistički centar u Ramštajnu u Nemačkoj, najveća američka vojna baza van SAD.

- Međutim, Iran bi verovatno tu opciju rezervisao za najviši nivo eskalacije - rekao je on.

SAD su početkom ovog meseca vratile sve bombardere dugog dometa iz Velike Britanije u američke baze nakon neodređene nove pretnje, rekli su zvaničnici.

Nekoliko dana pre toga, britanska vlada je uhapsila nekoliko ljudi zbog navodne iranske zavere za napad na britansku vazduhoplovnu bazu u kojoj su bili stacionirani američki bombarderi.

Irán asegura tener en su poder la mayor bomba aérea de EEUU - https://t.co/Q3vQqQuwsZ https://t.co/kPvmj4RyfM — Juan D.Gallo Gallardo 🇵🇸 (@otrevlanauh) October 19, 2026

Nadimi veruje da bi Iran takođe mogao da lansira sofisticiranije, koordinisane rojeve dronova sa veštačkom inteligencijom, koji međusobno komuniciraju i prilagođavaju svoju putanju i brzinu kako bi izbegli ometanje i protivvazdušnu odbranu.

- Još nisu demonstrirali ove mogućnosti, ali su u prošlosti razgovarali o razvoju takvih tehnologija - rekao je on.

Takođe bi mogao da nadogradi krstareće rakete nadzvučnim pogonom i pokuša da ometa vojne komunikacione i nadzorne satelite.

Ali Vaez iz Međunarodne krizne grupe kaže da se iranski komandanti spremaju za ono što vide kao neizbežno obnavljanje neprijateljstava, dok istovremeno pokušavaju da odvrate Vašington isticanjem cene napada.

- Teheran želi da jasno stavi do znanja da će se sledeća runda boriti na mnogo širem bojnom polju , sa manje ograničenja i potencijalno smrtonosnijim posledicama - rekao je on.

Kada su SAD i Izrael zaratili u februaru, ubili su vrhovnog vođu Alija Hamneija, zajedno sa iranskim vojnim komandantima, visokim zvaničnicima i civilima.

Iran's top diplomat accuses the United States of being responsible for the "insecurity" in the Strait of Hormuz, which has been at the heart of the conflict between the foes Follow our live coverage 👇 https://t.co/engl6Ithuv https://t.co/b1x4F8Oh5F — TRT World (@trtworld) October 19, 2026

Iranska odmazda je uglavnom usmerena na njegove arapske susede, koje optužuje za dosluh sa Vašingtonom. Iran je efikasno blokirao Ormuski moreuz, jedini morski put kroz koji njegovi susedi izvoze naftu, a zatim je napao civilnu infrastrukturu u arapskim gradovima.

Dubai je bio meta napada, pogođeni su vodovodni objekti u Kuvajtu, a napadi na centre podataka poremetili su bankarske usluge u nekoliko zemalja.

Više od 2.500 raketa i dronova ispaljeno je samo na Ujedinjene Arapske Emirate, više nego na bilo koju drugu zemlju, uključujući Izrael. Abu Dabi je, prema podacima njegovog Ministarstva odbrane, presreo skoro sve njih.

(Večernji list)