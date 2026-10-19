VUČEVIĆ I KNEŽEVIĆ NA TRIBINI U CRVENKI: Izbori 25. oktobra važni za budućnost Srbije

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je danas na tribini u Domu kulture u Crvenki, na kojoj je učestvovao i predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević, da su predstojeći izbori 25. oktobra važni za budućnost Srbije i pozvao građane da izađu na birališta.

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Vučević je istakao da rezultati izbora neće odrediti samo narednu godinu, već možda i čitavu deceniju, ocenivši da je važno da građani budu svesni značaja odluke koju donose.

On je naveo da politika SNS podrazumeva očuvanje mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja i nacionalnih interesa, ističući da ta stranka jasno predstavlja svoje kandidate i program. Vučević je poručio da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, da će Vojvodina ostati deo Srbije, kao i da će država nastaviti da čuva Republiku Srpsku i srpski narod u regionu.

Govoreći o ekonomskim rezultatima, istakao je da su u prethodnih 14 godina povećane plate i penzije, ojačana vojska i očuvana stabilnost dinara, dodajući da su mir i politička stabilnost preduslovi za dalji privredni razvoj.

On je kritikovao političke protivnike, optužujući ih da su blokadama narušili funkcionisanje obrazovnog sistema i produbili podele u društvu, uz poruku da Srbija mora da se vrati dijalogu i međusobnom poštovanju. Vučević je naglasio da je cilj politike SNS ''ujedinjena Srbija'', u kojoj različita mišljenja neće biti povod za mržnju i podele, već će građani moći da razgovaraju i poštuju jedni druge.

Govoreći o bivšem predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ocenio je da je on pokazao odgovornost i sposobnost da očuva mir i stabilnost zemlje i da zastupa državne interese u razgovorima sa svetskim liderima. Knežević je poručio da Srbi koji vode poreklo iz Crne Gore, a žive u Srbiji, imaju pravo da učestvuju u političkom životu zemlje i izrazio uverenje da će na izborima 25. oktobra podržati listu koju predvodi Aleksandar Vučić.

On je istakao da su srpski narod u Srbiji i Crnoj Gori povezani zajedničkom istorijom, kulturom i tradicijom, naglašavajući značaj očuvanja tih veza. Knežević je kritikovao aktuelnu politiku vlasti u Crnoj Gori, ocenjujući da se ta zemlja udaljava od svoje istorije i tradicionalnih odnosa sa Srbijom. Knežević je pozvao građane da na predstojećim izborima podrže listu broj jedan, ocenjujući da je očuvanje snažne, vojno neutralne i samostalne Srbije od velikog značaja za srpski narod u regionu. Na kraju obraćanja poručio je da Srbiju doživljava kao svoju kuću i da ga, kako je naveo, niko ne može sprečiti da u nju dolazi.