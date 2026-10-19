STUDENTI OBEĆALI PROMENE, PONUDILI HAOS (VIDEO)

PREDSTAVLjENI su kao nova studentska snaga koja će promeniti Srbiju.

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Kada su objavljeni kandidati i kada je kampanja počela, pojavili su se stari politički kadrovi, međusobna vetiranja, sporni nastupi i optužbe bez dokaza.

Pogledajte retrospektivu obmana i skandala koji su obeležili blokadersku listu.