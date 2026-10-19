Politika

STUDENTI OBEĆALI PROMENE, PONUDILI HAOS (VIDEO)

В. Н.

19. 10. 2026. u 13:49

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PREDSTAVLjENI su kao nova studentska snaga koja će promeniti Srbiju.

СТУДЕНТИ ОБЕЋАЛИ ПРОМЕНЕ, ПОНУДИЛИ ХАОС (ВИДЕО)

foto: Copyright Printskrin X

Kada su objavljeni kandidati i kada je kampanja počela, pojavili su se stari politički kadrovi, međusobna vetiranja, sporni nastupi i optužbe bez dokaza.

Pogledajte retrospektivu obmana i skandala koji su obeležili blokadersku listu.

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ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%! Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: Volodimir je najveća prepreka miru
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"ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%!" Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: "Volodimir je najveća prepreka miru"

DVE godine je bila uz Volodimira Zelenskog kao jedna od njegovih najbližih saradnica. Napisala je knjigu u kojoj mu je pripisala zasluge za vraćanje nade Ukrajini i za to što joj je omogućio da se čuje i njen glas. Julija Mendel sada taj glas koristi kako bi osudila ukrajinskog predsednika, nazivajući ga „najvećom preprekom miru”.

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