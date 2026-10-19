Politika

SAZNAJEMO: Propao pokušaj blokadera za ometanje procesa glasanja u inostranstvu

В.Н.

19. 10. 2026. u 13:51

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KAKO nezvanično saznajemo, Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivične prijave podnete protiv ministra spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marka Đurića, v.d. generalnog sekretara u tom ministarstvu Dušana Kozareva i još 10 ambasadora Republike Srbije u različitim državama, među kojima je i Dragan Šutanovac, ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama.

САЗНАЈЕМО: Пропао покушај блокадера за ометање процеса гласања у иностранству

FOTO: N. Skenderija

Oni su bili prijavljeni zbog navodnog onemogućavanja dela srpske dijaspore da glasa u gradovima u kojima se to prohtelo blokaderima, iako je odluku o biračkim mestima u inostranstvu donela 

Republička izborna komisija, na predlog Ministarstva spoljnih poslova. 

Odbacivanjem krivičnih prijava propao je pokušaj blokadera da miniraju izborni proces u inostranstvu i stavljena je tačka na to pitanje.

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