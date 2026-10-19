ODSUDNA NEDELJA ZA SRBIJU! VUČIĆ ILI SRDANOVIĆ – Razlika između 1 i 3 je sudbina svih nas

UŠLI smo danas u foto-finiš kampanje, do vanrednih parlamentarnih izbora 25. oktobra ostalo je tačno šest dana.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić//Printskrin

Ove nedelje oni koji još to nisu učinili moraće ozbiljno da razmisle i donesu najvažniju odluku koja će imati veliki uticaj ne samo na njihove živote već i na živote i budućnost njihove dece i unuka.

Da uprostimo i sve svedemo na najjasniju moguću činjenicu: ove sedmice odlučuje se sudbina Srbije!

Predstojeći izbori, dakle, pred građane Srbije postavljaju istorijski, ali i jednostavan zadatak. Politička scena se ogolila do same suštine, ostavljajući, s jedne strane, neosporne, opipljive rezultate i politiku ponosa, a s druge...

JASAN REZULTAT

Kada se podvuče crta ispod poslednjih 14 godina, tokom kojih je državnu politiku suštinski trasirao i vodio Aleksandar Vučić, pitanje poverenja prestaje da bude stvar politike i pretvara se u niz neumoljivih činjenica ispisanih kao jasan rezultat na semaforu. Nasuprot Vučiću i broju 1 stoje Ilija Srdanović i njegova lista pod brojem 3, paradoksalno nazvana studentskom, iako nema nijednog studenta.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da očuvanje države Srbije kao celovite nema alternativu da bi se sačuvao identitet srpskog naroda i da bi on ostao, kao da je veoma važno da se sačuva kapital strateških partnerstava koje naša zemlja sada ima sa najvećim svetskim silama.

- Važno je sačuvati međunarodni položaj Srbije, koji podrazumeva vojnu neutralnost i političku nezavisnost, zbog odbrane ključnih i nacionalnih interesa. Znači, očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, ali i očuvanje strateških partnerstava sa ključnim silama sveta Kinom, Rusijom, a tu je i strateški dijalog sa Amerikom. Svet se menja, već je multipolaran i Srbija sada ima privilegiju da njen međunarodni položaj garantuje saradnju s najvećim brojem država i subjekata međunarodnih odnosa - govori Milivojević i dodaje:

- Kada je reč o međunarodnim odnosima, važno je držati se principa međunarodnog prava i biti na strani koja se zalaže za reafirmaciju međunarodnog poretka zasnovanog na Povelji UN i njenim principima.

Sve ovo može da se desi ako pogrešno izaberemo:

1. Uvodimo sankcije Rusiji, pregovaramo o statustu Kosova mimo Ustava!

2. Rušenje dinara, evro, kako najavljuje Šoškić, ide na 180 ili čak 200!

3. Penzioneri i zaposleni ne samo da ostaju bez uvećanih primanja već se ona i smanjuju!

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković ističe za naš list da pred nama 25. oktobra nisu obični izbori, već sudbonosni dan odluke koji će direktno uticati na sudbinu Srbije.

- Tog izbornog dana biramo kakvu zemlju želimo da ostavimo u amanet našoj deci. Da li Srbiju koja čuva naše Kosovo i Metohiju i našu Vojvodinu, koja radi i koja se gradi, koja otvara nova radna mesta, nove puteve, fabrike, bolnice, škole i koja se ujedinjuje u ljubavi prema svojoj otadžbini, ili Srbiju koju takozvani studenti blokaderi zajedno sa svojim mentorima žele da razore i razgrade.

Tog izbornog dana svi smo zajedno na braniku otadžbine, da ne dozvolimo rasparčavanje naše jedine države Srbije.Pokušali su blokaderi da nasiljem, podelama, pretnjama razore Srbiju, da posvađaju porodice, prete kako će zaustaviti najvažnije nacionalne projekte, smanjiti plate i penzije, oterati strane investitore... To je siguran put u nestanak - govori Petković.

On naglašava da je naša dužnost da čuvamo zemlju koju smo od predaka nasledili, da je još boljom ostavimo u amanet našim pokolenjima, te da to najbolje znaju i osećaju naši Srbi sa KiM, koji šalju poruku srpske sloge i jedinstva.

Zbog toga, ističe Petković, svi Srbi pamet u glavu, jer 25. oktobra pred nama je samo jedan put i jedan izbor, a to je srpski put i ubedljiva pobeda liste broj 1.

POTVRDA IZ TIRANE, GDE DANIMA TRAJU KRVAVI NEMIRI

Pored toga što Studentsku listu podržava Aljbin Kurti, još jedna potvrda o sprezi blokadera s onima koji Srbiji (ali i svojoj zemlji Albaniji) ne žele ništa dobro, stigla je pravo iz Tirane.

Naime, jedan od studenata koji učestvuje u protestima u glavnom gradu Albanije izjavio je da održavaju stalni kontakt sa studentima u Srbiji i da se sa njima razgovara o načinima organizovanja i oblicima protesta koji su korišćeni.

Taj student je to izjavio za Juronjuz odgovarajući na pitanje o srpskom modelu protesta i Studentskoj listi.

TRI IZAZOVA

Ekonomista Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize Privredne komore Srbije, kaže za Kurir da će onaj ko bude formirao novu vladu morati svakako da ima politiku kontinuiteta u pozitivnim stvarima koje su realizovane na poljima ekonomije, da rešava borbu sa korupcijom i poslovanjem u sivoj zoni, ali i da će imati tri nivoa izazova:

- Prvi, kratkoročni izazovi su oni sa kojima se susrećemo pre i posle 25. oktobra, a to je, pre svega, pitanje energetike, nastavak pregovora o NIS-u, pitanje snabdevenosti prirodnim gasom, kontrola tržišta maloprodaje naftnih derivata, kao i nastavak prilagođavanja zelenoj transformaciji. Drugo bi bio nastavak radova na pripremi projekta Ekspo kao ključnog. Očekuju nas, naravno, i diplomatske aktivnosti na poboljšanju međunarodne pozicije srpske privrede, kao i pravljenje klime u kojoj će ljudi biti motivisani da se vraćaju u Srbiju umesto da iz nje odlaze.

Prema rečima našeg sagovornika, nastavak podizanja životnog standarda stanovništva je ključan.

(Kurir)