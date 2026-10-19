VAŽNA PORUKA VUČIĆA: Moj sledeći zadatak biće da svi napreduju jednako, da niko ne bi zaostajao (VIDEO)
ALEKSADNAR Vučić nosilac liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" podelio je novi video na društvenim mrežama i najavio koji su to planovi za dalji i ravnomeran razvoj Srbije.
- Moj sledeći zadatak biće da svi napreduju jednako. 25. oktobra svi za Ujedinjenu Srbiju. Da niko ne bi zaostajao - naveo je Vučić u opisu.
U novom videu on detaljno objašnjava planove za budućnost.
Kaže da je svestan da se svaki deo Srbije ne razvija istom brzinom.
Između ostalog pominje mere podrške mladima, razvoj programa za Jug i Istok zemlje, ali i druge slabije razvijene krajeve. Dodaje i rast plata i penzija.
Opširnije u videu koji sledi:
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