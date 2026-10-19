Politika

VAŽNA PORUKA VUČIĆA: Moj sledeći zadatak biće da svi napreduju jednako, da niko ne bi zaostajao (VIDEO)

В.Н.

19. 10. 2026. u 08:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ALEKSADNAR Vučić nosilac liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" podelio je novi video na društvenim mrežama i najavio koji su to planovi za dalji i ravnomeran razvoj Srbije.

ВАЖНА ПОРУКА ВУЧИЋА: Мој следећи задатак биће да сви напредују једнако, да нико не би заостајао (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Moj sledeći zadatak biće da svi napreduju jednako. 25. oktobra svi za Ujedinjenu Srbiju. Da niko ne bi zaostajao - naveo je Vučić u opisu.

U novom videu on detaljno objašnjava planove za budućnost.

Kaže da je svestan da se svaki deo Srbije ne razvija istom brzinom.

Između ostalog pominje mere podrške mladima, razvoj programa za Jug i Istok zemlje, ali i druge slabije razvijene krajeve. Dodaje i rast plata i penzija.

Opširnije u videu koji sledi:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIO ISTINU NAKON MNOGO GODINA: Halid Muslimović bio podstanar kod ovog estradnog para - Oni su posebni

OTKRIO ISTINU NAKON MNOGO GODINA: Halid Muslimović bio podstanar kod ovog estradnog para - "Oni su posebni"