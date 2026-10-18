BLOKADERSKI HAOS ZBOG SOPSTVENIH PROGNOZA: Ni sami više ne veruju u pobedu, a to ih mnogo ljuti
MOŽDA zanimljiviji deo od same objave kandidatkinje takozvane "studentske" liste, jeste haos koji je usledio u blokaderskim redovima
- Važno mi je da podelim, iako mi je teško da u to poverujem – javljaju mi prijatelji iz Crne Gore da se brzo širi vest o tome da će N1 objaviti sledeće nedelje da su studenti izgubili izbore. A svi znamo da STUDENTI POBEĐUJU!!!“
Ovu objavu potpisuje punoletna osoba, blokaderski psiholog i kandidatkinja te „divne studentske liste pune stručnih ljudi, najbolje što imamo“, Ana Mirković.
Mirković kako deluje veruje da televizije broje glasove i unapred najavljuju izborne rezultate. Teško je poverovati da neko koga predstavljaju kao "stručnjaka" može da iznese ovakvu tvrdnju, a da se pritom ne zapita koliko ona zvuči besmisleno.
Podsetimo, ista Ana Mirković ranije je iznosila tvrdnje da se glasači SNS-a po fizionomiji razlikuju od ostalih ljudi. Sada smo dobili još jedan primer njenog političkog i društvenog rasuđivanja, da ne kažemo lupetanja.
Međutim, možda zanimljiviji deo od same objave jeste haos koji je usledio u blokaderskim redovima.
Oni koji inače bezrezervno brane svoje političke istomišljenike sada su se obrušili na sopstvenu kandidatkinju. Pljušte osude, zgražavanje na njen komentar. A posebno su glasni blokaderski novinari.
Ipak, u čitavoj ovoj priči postoji činjanica koju blokaderi očigledno ne mogu da podnesu. Ana Mirković je izgovorila ono što predstavlja suštinu njihovog najvećeg straha - svi sada postaju svesnu da će blokaderi izgubiti!
(Alo)
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