Politika

"1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA!" Brnabić: Važno je da nastavimo putem mira i stabilnosti (VIDEO)

В.Н.

18. 10. 2026. u 22:38

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ANA Brnabić, oglasila se na svom instagram profilu.

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА! Брнабић: Важно је да наставимо путем мира и стабилности (ВИДЕО)

Foto: printscreen/instagram/brnabic.a

- Važno je da nastavimo putem mira i stabilnosti i obezbedimo da naši Krajišnici budu poštovani i uvažavani, baš kao što ih je do sada poštovao i uvažavao Aleksandar Vučić. 1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA! - napisala je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Brnabić (@brnabic.a)

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