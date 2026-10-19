NOVE TERAPIJE I VIŠE NOVCA ZA TEŠKE I RETKE BOLESTI: Vučić najavio dodatna ulaganja u zdravstvo, ovo je detaljan plan

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučičć - Ujedinjena Srbija" je tokom posete Kruševcu na velikom skupu, poslao važne poruke građanima Srbije. Između ostalog najavio je brojne novine u bolasti zdravstva, koje će u mnogome poboljšati, ali i spasavati živote građana širom Srbije.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ bs

Posebnu pažnju izazvala je najava da bi građanima ponovo trebalo da budu dostupne besplatne stomatološke usluge.

Vučić je rekao da cilj nije samo obezbeđivanje hitnih intervencija, već i redovnih popravki zuba i održavanja oralnog zdravlja.

- Uvešćemo besplatne stomatološke usluge, vratićemo ih, koje su 2006. ukinuli dosad, koji bi sad da se vrate na vlast pod drugačijim imenom.

Objasnio je da želi da građani mogu da odlaze kod stomatologa radi popravke zuba, stavljanja leka i održavanja higijene usta i zuba.

- To je mnogo novca, ali je to važno, jer i dalje imamo ljudi koji to sebi ne mogu da priušte, a hoću da svaki čovek ima jednako pravo i na zdravstvenu negu i na zdravstvenu zaštitu.

Za sada nije precizirano kada bi prošireni obim besplatnih usluga mogao da stupi na snagu, niti koje bi kategorije osiguranika i intervencije obuhvatio.

Govoreći o zdravstvu, Vučić je najavio i uvođenje novih inovativnih terapija za obolele od malignih bolesti.

Prema njegovim rečima, od novembra bi trebalo da budu dostupni novi lekovi za karcinom dojke, karcinom pluća i druge vrste raka.

Izneo je i očekivanje da bi zahvaljujući novim terapijama moglo da bude izlečeno 15 do 20 odsto više pacijenata nego do sada.

Reč je o njegovoj najavi i proceni, a ne o potvrđenom medicinskom ishodu. Nisu navedeni nazivi svih terapija, uslovi za njihovu primenu niti broj pacijenata koji bi mogli da ih dobiju.

Vučić je govorio i o finansiranju lečenja retkih bolesti.

- U Novom Sadu nisam mogao da se setim svih retkih bolesti i važnih lekova, ali želim da vam kažem da će od novembra biti u upotrebi najbolji na svetu lekovi i za karcinom dojke, pluća i mnoge druge karcinome. Makar ćemo 20 posto ljudi mogli da izlečimo nego danas. Uložićemo 7 milijardi u nove lekove, a 6 milijardi za lečenje retkih bolesti, uključujući i Dišenovu mišićnu distrofiju

- Za one koji to znaju, nažalost znaju, lečićemo sa tri vrste lekova neki lek na G bolest je Dišenova mišićna distrofija, uvešćemo besplatne stomatološke usluge, vratićemo koje su ukinuli DOS-ovci koji bi da se vrate na vlast pod drugačijim imenom i moćiće da idu ne samo na hitne intervencije, već da najnormalnije popravljaju zube, stave lek, vrše higijenu usta i zuba, onako kako smo ranije radili a što su nam oni 2006 ukinuli. To je mnogo novca ali je važno jer imamo ljude koji sebi ne mogu da priušte a želim da svaki čovek ima pravo na negu i zaštitu u zemlji.

Veliki deo obraćanja bio je posvećen zdravstvenoj infrastrukturi u Kruševcu.

Vučić je najavio rekonstrukciju kruševačke bolnice, za koju je naveo da bi trebalo izdvojiti 4,8 milijardi dinara, odnosno približno 42 miliona evra.

Poručio je da bi mu to bio jedan od prvih prioriteta ukoliko postane predsednik Vlade.

Govorio je i o planu da nekadašnja kovid bolnica dobije novu namenu i postane ustanova za palijativno zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna dugotrajna medicinska nega.

Posebno je istakao potrebe starijih i teško obolelih građana i najavio da će tražiti brže donošenje odluka nadležnih zdravstvenih institucija.

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