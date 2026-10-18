Loše vesti za Barselonu: Erik Garsija mora na dužu pauzu, Kunde neizvestan za "El Klasiko"

VELIKI problem za Hansija Flika nastao je posle pobede nad Betisom (5:2) u La Ligi.

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Fudbaler Barselone Erik Garsija moraće na dužu pauzu zbog povrede, dok je Žil Kunde lakše povređen, ali je neizvestan za "El Klasiko" i meč protiv Reala narednog vikenda, saopštio je ove nedelje šampion Španije.

- Igrač prvog tima Erik Garsija ima povredu mišića u prednjem delu desnog butnog mišića. Vreme oporavka biće između tri i četiri nedelje. Žil Kunde ima istegnuće u levom članku i neće igrati na utakmici protiv PSŽ-a. Razvoj povrede će odrediti njegovu dostupnost za "El Klasiko" u nedelju protiv Reala - piše u klupskoj objavi.

❗️ MEDICAL NEWS First-team player Eric Garcia has suffered a muscle injury to the rectus femoris in his right thigh. His recovery time is estimated at 3 to 4 weeks. First-team player Jules Kounde has suffered a sprain to his left ankle and will miss the match against PSG. His availability for Sunday’s Clásico against Real Madrid will depend on how his injury progresses. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 18, 2026

Barselona u utorak gostuje Pari Sen Žermenu u meču trećeg kola Lige šampiona, a zatim će u nedelju od 21 čas biti domaćin najljućem rivalu Realu.

Klub sa stadiona "Kamp Nou" ima svih 11 pobeda na startu sezone, devet u La Ligi i dve u Ligi šampiona.

Podsetimo, Erik Garsija je jako važan za Katalonce. Ove sezone je u svim takmičenjima odigrao devet utakmica i postigao je jedan gol.

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