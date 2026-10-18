Fudbal

Loše vesti za Barselonu: Erik Garsija mora na dužu pauzu, Kunde neizvestan za "El Klasiko"

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

18. 10. 2026. u 19:07

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VELIKI problem za Hansija Flika nastao je posle pobede nad Betisom (5:2) u La Ligi.

Лоше вести за Барселону: Ерик Гарсија мора на дужу паузу, Кунде неизвестан за Ел Класико

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Fudbaler Barselone Erik Garsija moraće na dužu pauzu zbog povrede, dok je Žil Kunde lakše povređen, ali je neizvestan za "El Klasiko" i meč protiv Reala narednog vikenda, saopštio je ove nedelje šampion Španije.

- Igrač prvog tima Erik Garsija ima povredu mišića u prednjem delu desnog butnog mišića. Vreme oporavka biće između tri i četiri nedelje. Žil Kunde ima istegnuće u levom članku i neće igrati na utakmici protiv PSŽ-a. Razvoj povrede će odrediti njegovu dostupnost za "El Klasiko" u nedelju protiv Reala - piše u klupskoj objavi.

Barselona u utorak gostuje Pari Sen Žermenu u meču trećeg kola Lige šampiona, a zatim će u nedelju od 21 čas biti domaćin najljućem rivalu Realu.

Klub sa stadiona "Kamp Nou" ima svih 11 pobeda na startu sezone, devet u La Ligi i dve u Ligi šampiona.

Podsetimo, Erik Garsija je jako važan za Katalonce. Ove sezone je u svim takmičenjima odigrao devet utakmica i postigao je jedan gol.

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