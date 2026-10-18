"NOVI SAD JE SLOBODAN GRAD! POBEDIĆEMO IH NA IZBORIMA, BIĆE KEC KAO KUĆA!": Vučević poslao snažnu poruku iz Srpske Atine
Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je da će odgovor na nasilje biti pobeda na izborima, ističući da je Novi Sad ponovo grad slobode i da će građani 25. oktobra svoju volju pokazati olovkom i papirom.
Vučević je, nakon druženja sa aktivistima Srpske napredne stranke u Novom Sadu, na svom Instagram profilu objavio poruku u kojoj je istakao da, uprkos svim pritiscima i izazovima, borba za Srbiju ne prestaje i da će konačnu reč dati građani na izborima.
- Novi Sad je od petka 16. oktobra 2026. godine slobodan grad! I opet je naša Srpska Atina! - napisao je Vučević.
On je poručio da pokušaji zastrašivanja i nasilja nisu uspeli da slome građane, naglašavajući da će politički odgovor biti dat na izborima.
- Nisu uspeli da nas spale, ubiju, proteraju... I sad ćemo ih pobediti na izborima! - istakao je lider SNS-a.
Vučević je dodao da će glasanje u nedelju, 25. oktobra, biti prilika da građani jasno pokažu svoj stav, poručujući da su olovka i papir najsnažniji odgovor na sukobe, pretnje i mržnju.
- U nedelju 25. oktobra olovka i papir su odgovor na suzavce, na kamenice, na nasilje i mržnju. Biće kec kao kuća! - poručio je Vučević.
Na kraju objave, on je pozvao na podršku izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, uz poruku koja predstavlja zajednički cilj njegove političke opcije.
- Jedna lista – jedan lider – jedna Srbija! Lista broj 1: ‘Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija’! Pobeđuje Srbija! - zaključio je Vučević.
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