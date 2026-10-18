Politika

"NOVI SAD JE SLOBODAN GRAD! POBEDIĆEMO IH NA IZBORIMA, BIĆE KEC KAO KUĆA!": Vučević poslao snažnu poruku iz Srpske Atine

Дневник

18. 10. 2026. u 16:21

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Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je da će odgovor na nasilje biti pobeda na izborima, ističući da je Novi Sad ponovo grad slobode i da će građani 25. oktobra svoju volju pokazati olovkom i papirom.

НОВИ САД ЈЕ СЛОБОДАН ГРАД! ПОБЕДИЋЕМО ИХ НА ИЗБОРИМА, БИЋЕ КЕЦ КАО КУЋА!: Вучевић послао снажну поруку из Српске Атине

Foto: Printskrin

Vučević je, nakon druženja sa aktivistima Srpske napredne stranke u Novom Sadu, na svom Instagram profilu objavio poruku u kojoj je istakao da, uprkos svim pritiscima i izazovima, borba za Srbiju ne prestaje i da će konačnu reč dati građani na izborima.

- Novi Sad je od petka 16. oktobra 2026. godine slobodan grad! I opet je naša Srpska Atina! - napisao je Vučević.

On je poručio da pokušaji zastrašivanja i nasilja nisu uspeli da slome građane, naglašavajući da će politički odgovor biti dat na izborima.

- Nisu uspeli da nas spale, ubiju, proteraju... I sad ćemo ih pobediti na izborima! - istakao je lider SNS-a.

Vučević je dodao da će glasanje u nedelju, 25. oktobra, biti prilika da građani jasno pokažu svoj stav, poručujući da su olovka i papir najsnažniji odgovor na sukobe, pretnje i mržnju.

- U nedelju 25. oktobra olovka i papir su odgovor na suzavce, na kamenice, na nasilje i mržnju. Biće kec kao kuća! - poručio je Vučević.

Na kraju objave, on je pozvao na podršku izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, uz poruku koja predstavlja zajednički cilj njegove političke opcije.

- Jedna lista – jedan lider – jedna Srbija! Lista broj 1: ‘Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija’! Pobeđuje Srbija! - zaključio je Vučević.

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