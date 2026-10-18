DANAS SMO SA NAŠIM AKTIVISTIMA U MIRIJEVU: Mali podelio neverovatne snimke sa druženja - Bilo je i pevanja i igranja (VIDEO)
KANDIDAT na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Siniša Mali danas se družio sa aktivistima u Mirijevu.
- Danas smo sa našim aktivistima u Mirijevu!
Hvala svima na ogromnom trudu, energiji i vremenu koje svakodnevno ulažu radeći sa građanima. Najveća snaga svake organizacije nisu funkcije ni titule, već ljudi koji su svakog dana na terenu, razgovaraju sa građanima, slušaju njihove predloge i kritike i svojim radom grade poverenje.
Na terenu sa ljudima smo više od 14 godina i, zahvaljujući tome, znamo šta je potrebno građanima, kako da usmeravamo važne odluke i kako da imamo rezultate. Zahvaljujući tome imamo više od pola miliona novih radnih mesta, rekordne investicije, rast plata i penzija i razvoj širom Srbije. Iza svakog od tih uspeha stoje rad, odgovornost, istrajnost i zajedništvo. I najvažnije - ljudi!
Hiljade razgovora, bezbroj sati rada i ogromna energija daju nam dodatni motiv da nastavimo dalje. Hvala vam na svemu što radite. Vaš trud se vidi, vaša energija se oseća i upravo vi činite razliku. Idemo dalje do pobede, zajedno! - napisao je Mali na instagramu.
Preporučujemo
VUČIĆ IZ KRUŠEVCA: Životni standard porastao za 2,5 puta, ali možemo još bolje
18. 10. 2026. u 19:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)