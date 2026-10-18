Politika

DANAS SMO SA NAŠIM AKTIVISTIMA U MIRIJEVU: Mali podelio neverovatne snimke sa druženja - Bilo je i pevanja i igranja (VIDEO)

В.Н.

18. 10. 2026. u 18:50

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KANDIDAT na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Siniša Mali danas se družio sa aktivistima u Mirijevu.

ДАНАС СМО СА НАШИМ АКТИВИСТИМА У МИРИЈЕВУ: Мали поделио невероватне снимке са дружења - Било је и певања и играња (ВИДЕО)

mali sinisa/instagram

 - Danas smo sa našim aktivistima u Mirijevu!

Hvala svima na ogromnom trudu, energiji i vremenu koje svakodnevno ulažu radeći sa građanima. Najveća snaga svake organizacije nisu funkcije ni titule, već ljudi koji su svakog dana na terenu, razgovaraju sa građanima, slušaju njihove predloge i kritike i svojim radom grade poverenje.

Na terenu sa ljudima smo više od 14 godina i, zahvaljujući tome, znamo šta je potrebno građanima, kako da usmeravamo važne odluke i kako da imamo rezultate. Zahvaljujući tome imamo više od pola miliona novih radnih mesta, rekordne investicije, rast plata i penzija i razvoj širom Srbije. Iza svakog od tih uspeha stoje rad, odgovornost, istrajnost i zajedništvo. I najvažnije - ljudi!

Hiljade razgovora, bezbroj sati rada i ogromna energija daju nam dodatni motiv da nastavimo dalje. Hvala vam na svemu što radite. Vaš trud se vidi, vaša energija se oseća i upravo vi činite razliku. Idemo dalje do pobede, zajedno! - napisao je Mali na instagramu.

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