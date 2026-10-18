SRDANOVIĆ SAM SEBE DEMONATOVAO U REKORDNOM ROKU: U jednoj izjavi uspeo da protivreči sopstvenim rečima! (VIDEO)

DA politička praznina i totalno rasulo među blokaderima dostižu vrhunac komedije dokazao je lično nosilac njihove liste Ilija Srdanović tokom posete Novom Pazaru.

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U svega 20 sekundi obraćanja Srdanović je uspeo da sam sebi skoči u usta i napravi spektakularan logički gaf.

Prvo je svečano obećao da će građani Novog Pazara biti građani prvog reda, da bi već u sledećoj rečenici poručio kako u Srbiji u budućnosti neće postojati građani prvog, drugog i trećeg reda.

- Građani Novog Pazara će biti građani prvog reda. Mi, Studentska lista Studenti pobeđuju, nudimo opciju da će svi građani Srbije, uključujući, naravno, i nama drage sugrađane iz Novog Pazara, biti građani prvog reda. Srbija budućnosti neće biti sa građanima prvog, drugog, trećeg reda gde postoji razlika u pravdi i pravu. Studenti će pobediti.

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