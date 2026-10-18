Svet

OGLASIO SE KARNI POVODOM TRAGEDIJE U ALBERTI: Četiri pripadnika vojske poginulo u eksploziji (VIDEO)

Ј.О.С.

18. 10. 2026. u 19:00

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KANADSKI premijer Mark Kerni otkrio je detalje o eksploziji u vojnoj bazi u Alberti tokom konferencije za novinare.

ОГЛАСИО СЕ КАРНИ ПОВОДОМ ТРАГЕДИЈЕ У АЛБЕРТИ: Четири припадника војске погинуло у експлозији (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Juče popodne, siloviti i brzošireći požari zahvatili su kanadsku vojnu bazu u Alberti. Ono što je usledilo predstavlja jednu od najtežih tragedija za naše snage na kanadskom tlu u mirnodopskom vremenu. Sa žaljenjem u ovom trenutku mogu da potvrdim da su 4 pripadnika vojske izgubila život, a njihove porodice su obaveštene. Još na desetine njih je teško ranjeno - rekao je Karni.

Dodao je da će uskoro početi sastanak sa visokim zvaničnicima iz Vejvrata. 

- Budući da se ova situacija brzo razvija, zatražio sam detaljan izveštaj i zvanični brifing koji će ovog popodneva podneti visoki zvaničnici sa terena u Vejnvrajtu. Sastanku će se pridružiti ministar nacionalne odbrane, ministar za vanredne situacije, kao i komandant Kanadske vojske. Želeo bih da iskoristim ovu priliku da pohvalim blisku saradnju koja je ostvarena između svih nivoa vlasti. Od sinoć smo premijerka Danijela Smit i ja u stalnom kontaktu. Ministri i zvaničnici su koordinisali odgovor, angažujući resurse Kanadskih oružanih snaga, lokalnih vatrogasnih službi, hitnih službi, kao i službi za vanredne situacije i medicinsku pomoć Alberte - izjavio je Karni.

Proglašen je i dan žalosti. 

- Nacija tuguje za ovim hrabrim pripadnicima oružanih snaga koje smo izgubili, i zatražio sam da zastave na saveznim zgradama budu spuštene na pola koplja u njihovu čast. Naša srca su uz njih, molimo se za ranjene i stojimo u solidarnosti i saosećanju sa porodicama, prijateljima i kolegama svih onih koji su pogođeni ovom tragedijom. Kanađani se ujedinjuju u krizi, i to je ono najbolje u našoj zemlji - rekao je.

Karni je podelio i nove informacija sa terena. 

- Vojne i civilne ekipe borile su se sa vatrenom stihijom tokom cele noći u najtežim mogućim uslovima, rizikujući svoje živote. Bolničari, medicinske sestre i lekari u Vejnvrajtu, Red Diru i Kalgariju brinu o žrtvama. Meštani Vejnvrajta se brinu za svoje. Želeo bih da zahvalim stanovnicima Alberte i svim Kanađanima koji dobrovoljno daju krv, obezbeđuju hranu i smeštaj za spasilačke ekipe i pružaju utehu onima koji prolaze kroz svoje najmračnije trenutke - otkrio je i dodao: 

- Oni koji su pogođeni ovom nesrećom dolaze iz baza širom naše zemlje. Među njima ima rezervista, kao i vojnika iz istorijskog puka kanadske lake pešadije "Princeza Patricija" (Princess Patricia's Canadian Light Infantry). Puk "Princeza Patricija" borio se za demokratiju i slobodu u Prvom i Drugom svetskom ratu, u Koreji, Avganistanu, i istrajao u brojnim mirovnim misijama tokom decenija. To je njihova istorija. To su standardi i vrednosti ovih žena i muškaraca. Od te posvećenosti, službe i morala koji mi kao Kanađani imamo, zavisi čitava naša zemlja i svi građani u kanadskim oružanim snagama. Sada Kanada služi njima. Pomoći ćemo ranjenima i zbrinuti porodice onih koje smo izgubili.

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