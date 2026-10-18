Poljoprivreda

GLAMOČIĆ NA MANIFESTACIJI "PLODOVI RAĐEVINE": Rađevina ima veliki potencijal za proizvodnju hrane i razvoj seoskog turizma

K. Despotović

18. 10. 2026. u 17:28

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MINISTAR poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić posetio je danas u Krupnju agrarno-turističku manifestaciju „Plodovi Rađevine“ i istakao da Rađevina ima veliki potencijal za razvoj voćarstva, stočarstva, pčelarstva i seoskog turizma, ali da je važno da poljoprivrednici što veći deo prihoda ostvaruju prodajom gotovih proizvoda, a ne samo sirovina, saopštilo je resorno ministarstvo.

ГЛАМОЧИЋ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ ПЛОДОВИ РАЂЕВИНЕ: Рађевина има велики потенцијал за производњу хране и развој сеоског туризма

FOTO TANJUG/ MPŠV/ nr

Ova manifestacija okuplja oko 150 izlagača iz različitih krajeva Srbije a tokom obilaska štandova ministar je razgovarao sa poljoprivrednicima, proizvođačima domaće hrane i zanatlijama o uslovima proizvodnje, mogućnostima za preradu i plasman proizvoda, kao i merama državne podrške.

- Kada proizvođač proda kilogram šljiva, njegova zarada je jedna, a kada od tih šljiva napravi kvalitetan džem, sok ili drugi proizvod, mogućnosti za zaradu su znatno veće. Upravo zato želimo da podstaknemo porodična gazdinstva da ulažu u preradu, savremenu opremu i proizvode sa prepoznatljivim poreklom - rekao je on.

Dodao je da Rađevina ima kvalitetne proizvode i vredne domaćine, a da je zadatak države da im pomogne da svoju proizvodnju dalje razvijaju i lakše dolaze do kupaca. Naglasio je da Ministarstvo poljoprivrede nastavlja da podržava poljoprivrednike kroz podsticaje za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavku mehanizacije i opreme, podizanje višegodišnjih zasada i investicije u prerađivačke kapacitete.

- Naša namera je da poljoprivrednici ne zavise isključivo od prodaje primarnih proizvoda, već da imaju mogućnost da razvijaju sopstvene brendove i ostvaruju dodatne prihode. Posebno je važno da mladi ljudi prepoznaju perspektivu u porodičnim gazdinstvima i da imaju uslove da ostanu na svojim imanjima - rekao je Glamočić.

FOTO TANJUG/ MPŠV/ nr

Ukazao je i na značaj povezivanja poljoprivrede i turizma, ističući da sve veće interesovanje za domaću hranu, tradicionalne recepte i boravak u prirodi predstavlja priliku za dodatnu zaradu stanovnika ovog kraja.

- Ljudi žele da znaju odakle dolazi hrana koju kupuju, da probaju domaće specijalitete i upoznaju način života na selu. To je velika šansa za Rađevinu. Poljoprivreda i turizam mogu zajedno da doprinesu razvoju lokalne privrede i otvaranju novih radnih mesta - ocenio je on.

FOTO TANJUG/ MPŠV/ nr

Manifestacija „Plodovi Rađevine“, koja se tradicionalno održava na platou ispred Biblioteke „Politika“ u Krupnju, predstavlja jedan od najznačajnijih turističkih događaja u ovoj opštini.

Posetioci imaju priliku da se upoznaju sa bogatom ponudom domaćih proizvoda, meda, džemova, zimnice i rukotvorina, kao i sa starim zanatima i tradicionalnim načinom života.

FOTO TANJUG/ MPŠV/ nr

Program obuhvata i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, izbor za „najgurmana Rađevine“, nastupe folklornih ansambala i izvornih grupa, postavku „Rađevsko selo“, radionice gljivara i tradicionalnu fićijadu.

(Tanjug)

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