Fudbal

Delije se posle mesec dana vratile na severnu tribinu (FOTO)

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18. 10. 2026. u 16:54

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NAVIJAČI Crvene ponovo su se našli na stadionu.

Делије се после месец дана вратиле на северну трибину (ФОТО)

Foto: Printskrin/TV Arena premium

"Delije" su se vratile na severnu tribinu nakon mesec dana. Nije u pitanju nikakva kazna, već crveno-beli od 20. septembra nisu bili domaćini.

Foto: Foto: Printskrin/TV Arena premium

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Tada su savladali niški Radnički sa 3:0, a onda je usledila reprezentativna pauza, pa dva vezana gostovanja - Radničkom 1923 u Kragujevcu i Luganu.

Zvezda je ove nedelje domaćin Mladosti iz Lučana u 12. kolu Superlige Srbije, potom će u petak na istom mestu igrati sa Kopenhagenom (četvrtak, 18.45).

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