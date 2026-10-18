Delije se posle mesec dana vratile na severnu tribinu (FOTO)
NAVIJAČI Crvene ponovo su se našli na stadionu.
"Delije" su se vratile na severnu tribinu nakon mesec dana. Nije u pitanju nikakva kazna, već crveno-beli od 20. septembra nisu bili domaćini.
Tada su savladali niški Radnički sa 3:0, a onda je usledila reprezentativna pauza, pa dva vezana gostovanja - Radničkom 1923 u Kragujevcu i Luganu.
Zvezda je ove nedelje domaćin Mladosti iz Lučana u 12. kolu Superlige Srbije, potom će u petak na istom mestu igrati sa Kopenhagenom (četvrtak, 18.45).
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