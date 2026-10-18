AMERIKA IDE SAMA NA IRAN? Tramp upozorava: Ja nisam sklon tome, ali sve zavisi od Izraela

DONALD Tramp je podržao Benjamina Netanjahua pred izraelske izbore krajem ovog meseca, nazvavši ga „velikim premijerom ratnikom“.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Objavljujući na mreži Truth Social, američki predsednik je izjavio da je izraelski premijer bio „još veći partner za mir u borbi protiv Islamske Republike Iran“.

Dodao je: „Ako Izrael bude imao pogrešnog lidera, a to bi bio bilo ko osim Bibija, Amerika će morati sama da uradi ovaj posao, a ja nisam sklon tome.

Bibi Netanjahu je bio snažan, hrabar i briljantan suočen sa ogromnim otporom.“

Ovo je najnovija vest koja se upravo dopunjuje i detaljnije informacije će biti uskoro objavljene.

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(Sky News)