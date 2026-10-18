Svet

AMERIKA IDE SAMA NA IRAN? Tramp upozorava: Ja nisam sklon tome, ali sve zavisi od Izraela

Ana Đokić

18. 10. 2026. u 17:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DONALD Tramp je podržao Benjamina Netanjahua pred izraelske izbore krajem ovog meseca, nazvavši ga „velikim premijerom ratnikom“.

АМЕРИКА ИДЕ САМА НА ИРАН? Трамп упозорава: Ја нисам склон томе, али све зависи од Израела

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Objavljujući na mreži Truth Social, američki predsednik je izjavio da je izraelski premijer bio „još veći partner za mir u borbi protiv Islamske Republike Iran“.

Dodao je: „Ako Izrael bude imao pogrešnog lidera, a to bi bio bilo ko osim Bibija, Amerika će morati sama da uradi ovaj posao, a ja nisam sklon tome.

Bibi Netanjahu je bio snažan, hrabar i briljantan suočen sa ogromnim otporom.“

Ovo je najnovija vest koja se upravo dopunjuje i detaljnije informacije će biti uskoro objavljene.

Molimo osvežite stranicu za najpotpuniju verziju teksta.

(Sky News)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KOLAPS NA AERODROMU U AMSTERDAMU: Sumnja se na hakerski napad?
Svet

0 0

KOLAPS NA AERODROMU U AMSTERDAMU: Sumnja se na hakerski napad?

NA AMSTERDAMSKOM aerodromu Schiphol jutros su nastali dugi redovi i velike gužve nakon što je otkazao sistem elektronske kontrole pasoša, a putnike sada ručno provjeravaju službenici. Jedan od putnika oglasio se na društvenoj mreži Iks, gde je izneo sumnju da bi incident mogao biti povezan sa hakerskim napadom.

18. 10. 2026. u 15:40

Politika
Tenis
Fudbal
MAKRONOVI SARADNICI NA UDARU: Marin le Pen najavila smene ako dođe na vlast

MAKRONOVI SARADNICI NA UDARU: Marin le Pen najavila smene ako dođe na vlast