AMERIKA IDE SAMA NA IRAN? Tramp upozorava: Ja nisam sklon tome, ali sve zavisi od Izraela
DONALD Tramp je podržao Benjamina Netanjahua pred izraelske izbore krajem ovog meseca, nazvavši ga „velikim premijerom ratnikom“.
Objavljujući na mreži Truth Social, američki predsednik je izjavio da je izraelski premijer bio „još veći partner za mir u borbi protiv Islamske Republike Iran“.
Dodao je: „Ako Izrael bude imao pogrešnog lidera, a to bi bio bilo ko osim Bibija, Amerika će morati sama da uradi ovaj posao, a ja nisam sklon tome.
Bibi Netanjahu je bio snažan, hrabar i briljantan suočen sa ogromnim otporom.“
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(Sky News)
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