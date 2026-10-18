Lalatović debitovao porazom: IMT pobedio Novi Pazar u Superligi Srbije (VIDEO)

VRATIO se Nenad Lalatović na klupu Novog Pazara, ali neće po dobrom pamtiti novi debi na klupi ovog kluba.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

IMT je slavio u gradu na reci Jošanci sa 2:1 u 12. kolu Superlige Srbije i upisao drugi vezani prvenstvni trijumf.

Veliki problem za domaćina nastao je još u 27. minutu kad je Papa Gadio dobio direktan crveni karton i ostavio saigrače na cedilu.

Ipak, Novi Pazar je uspeo da povede sa igračem manje. U 48. minutu mrežu Ognjena Čančarevića je zatresao Kahim Dikson.

Izabranici Nenada Lalatovića nisu izdržali nalete "traktorisa" i za sedam minuta su primili dva pogotka.

Najpre je Šarli Keita u 60. minutu doneo izjednačenje gostima, da bi za potpuni preokret pogodio Fransoa Kamano u 67.

Do kraja utakmice rezultat je ostao nepromenjen i domaći tim je odigrao četvrti vezani meč u kom nije slavio.

IMT je posle ove pobede treći na tabeli sa 21 bodom, dok je Novi Pazar na devetoj poziciji sa 13.

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