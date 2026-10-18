Fudbal

Lalatović debitovao porazom: IMT pobedio Novi Pazar u Superligi Srbije (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

18. 10. 2026. u 16:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VRATIO se Nenad Lalatović na klupu Novog Pazara, ali neće po dobrom pamtiti novi debi na klupi ovog kluba.

Лалатовић дебитовао поразом: ИМТ победио Нови Пазар у Суперлиги Србије (ВИДЕО)

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

IMT je slavio u gradu na reci Jošanci sa 2:1 u 12. kolu Superlige Srbije i upisao drugi vezani prvenstvni trijumf.

Veliki problem za domaćina nastao je još u 27. minutu kad je Papa Gadio dobio direktan crveni karton i ostavio saigrače na cedilu.

Ipak, Novi Pazar je uspeo da povede sa igračem manje. U 48. minutu mrežu Ognjena Čančarevića je zatresao Kahim Dikson.

Izabranici Nenada Lalatovića nisu izdržali nalete "traktorisa" i za sedam minuta su primili dva pogotka.

Najpre je Šarli Keita u 60. minutu doneo izjednačenje gostima, da bi za potpuni preokret pogodio Fransoa Kamano u 67.

Do kraja utakmice rezultat je ostao nepromenjen i domaći tim je odigrao četvrti vezani meč u kom nije slavio.

IMT je posle ove pobede treći na tabeli sa 21 bodom, dok je Novi Pazar na devetoj poziciji sa 13.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šansa za Partizan? Nekadašnji deveti pik na NBA draftu dobio otkaz

Šansa za Partizan? Nekadašnji deveti pik na NBA draftu dobio otkaz