PLAGIJAT SPOTA SAŠE JANKOVIĆA: "Studentska lista" posle Milovog slogana iskopirala PSG (VIDEO)

NOVI predizborni spot Studentske liste je zapravo preslikan predizborni spot Pokreta slobodnih građana iz maja 2017. godine!

Foto: Printskrin

Naime, Studentska lista objavila je novi video za izbore 25. oktobra koji se od spota PSG iz 2017. godine, za njihovog predsedničkog kandidata Sašu Jankovića, razlikuje samo po učesnicima spota. Svaki kadar, svaka scena je preslikan video Jankovićeve kampanje pre skoro 10 godina, iliti jednostavno, mi sada gledamo - plagijat.

Moto Saše Jankovića 2017. bio je "Ljudi koje čekamo smo mi", a u njemu je učešće uzeo veliki broj javnih ličnosti, glumaca, muzičara i sportista koji su podržali njegovu kandidaturu, a na kraju spota iza Jankovića su valjda ti ljudi koje smo čekali.

Foto: Printskrin

Ovaj arhivski materijal poslužio je "kreativnom timu" Studentske liste koji je potpuno iskopirao spot!

Nijedna nova ideja, ni zrnce inovativnosti - samo "kopi-pejst". Uostalom, Studentsku listu je čak i Dragan Đilas optužio da su iskopirali program njegove stranke!

A spot blokadera počinje identično kao Jankovićev. Kao što je tadašnji predsednik PSG video započeo sam u kadru, sada je takva čast ukazana kamenu za kupus, čuj mene - Iliji Srdanoviću.

Obukao je Ilija odelo i izdeklamovao pripremljenu rečenicu "Oduvek nas ubeđuju da nam je potreban jedan vođa".

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHA https://t.co/tjgUuu1yrG — Dunja (@dunjamilojevicc) October 13, 2026

A zatim se u spotu Studentske liste smenjuju kadrovi kao kod Saše Jankovića nekada, sve do samog kraja i svih kandidata iza Ilije, prvog na listi, nevidljivog kao F117...

Na Iksu nisu bili lenji, pa su uradili poređenje ova dva spota:

I predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić jedan je od onih koji su videli PSG u Studentskoj listi.

- Je l’ sam vam rekao da je studentska lista Pokret slobodnih građana, nova verzija 2.0? - napisao je na Iksu.

Ovaj video izazvao je i lavine reakcije na toj društvenoj mreži:

- Ako ništa drugo, Saša Janković je bar imao ljude koji su nešto vredeli.

- Ok...znači budžet im je nula ili je neko maznuo pare za scenario i prekopirao stari spot. E pa proći će ko Janković... U grču.

Jedno je sigurno - Studentska lista je umesto "novog plana" ponudila samo bajati podgrejani obrok. Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" je za ovu kampanju obrnula igricu sa video spotovima!

Ali ne čudi nas što su blokaderi iskopirali Sašu Jankovića i PSG - stranke koja je odustala od izbora 25. oktobra i dala podršku Studentskoj listi - kad su svoj glavni slogan iskopirali od Mila Đukanovića! "Mi znamo kako" poručuje nam ta lista ali nikako, ali baš nikako ne daje odgovor na pitanje - PA KAKO?!

Ako im je odgovor - pregovori o KiM, uvođenje sankcija Rusiji i borba protiv svoje države - kao što je sinoć u debati na RTS-u izjavio kandidat Aleksandar Baucal - onda je definitvno da će i rezultat na izborima biti kao Jankovićev 2017. godine - osvojio je 16,36% glasova!

Foto: Printskrin

Lud, zbunjen, normalan (nije)

Nego na kraju ove kopi-pejst priče i velikog NIŠTA koji nudi Studentska lista, jedan video vrlo precizno objašnjava svaki spot koji je do sada izašao iz "kreativne kuhinje" blokadera. Sve što stvaraju objašnjava se segmentom iz jedne epizode popularne serije "Lud, zbunjen, normalan".

Čombe smišlja političku kampanju i predstavlja Faruku pesmu "Glasajte za nas". Ali pesma ima bukvalno samo te tri reči. Faruk pita "ima li još", a dobija odgovor: "Pa nema Faruk, teško je stvaralaštvo, tek sam počeo, razumiješ?!"

- I cijelu noć nisi oka sklopio i to si skonto? - kaže Faruk, a Čombe ponosan na kraju kaže da je razmišlj'o između "Za nas glasajte" i "Glasajte za nas", pa se odlučio za ovo drugo!

Kapiraš, bolan?! Studentska lista or'ginal!

(24sedam)