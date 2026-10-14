Politika

VUČEVIĆ PRAVO U METU: Takozvana 'studentska blokaderska lista' ima samo jednog pravog nalogodavca i sponzora, a to je Aljbin Kurti

Novosti online

14. 10. 2026. u 16:09

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Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je danas da „studentska blokaderska lista“ ima samo jednog pravog nalogodavca i sponzora, a to je Aljbin Kurti.

ВУЧЕВИЋ ПРАВО У МЕТУ: Такозвана студентска блокадерска листа има само једног правог налогодавца и спонзора, а то је Аљбин Курти

Foto: Printskrin/K1

- Sada je i zvanično jasno ono što smo građanima Srbije mesecima predočavali – takozvana 'studentska blokaderska lista' ima samo jednog pravog nalogodavca i sponzora, a to je Aljbin Kurti!" - naveo je Vučević reagujući na to što je Stranka za slobodu, pravdu i opstanak, čiji je predsednik Nenad Rašić, koji je i ministar za zajednice i povratak u vladi privremenih prištinskih institucija, objavila da je podrška studentima u ovom trenutku od posebnog značaja.

- Kada vam otvorenu i bezrezervnu podršku pruži Nenad Rašić, čovek koji služi kao verni pijun u Kurtijevoj vladi i nemi posmatrač terora nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, više nema nikakve sumnje o kakvom je projektu reč - naglasio je Vučević.

Prema njegovim recima, podrška koja dolazi iz Prištine nije nikakva slučajnost, već direktan pokušaj destabilizacije Srbije pred izbore 25. oktobra.

Dodaje da Kurti u "blokaderima" vidi jedinu šansu da oslabi Srbiju, sruši političku stabilnost i na tacni dobije sve ono za šta se godinama bori – slabu, razbijenu i poniženu Srbiju koja ne može da zaštiti svoje nacionalne interese.

- Poručujemo i Kurtiju, i Rašiću, i njihovim beogradskim pulenima: građani Srbije odlično vide ko se bori za naš narod, a ko prima instrukcije iz Prištine.  Narod Srbije će 25. oktobra na izborima dati jasnu i ubedljivu poruku – Srbija se ne savija pred ultimatumima i neće dozvoliti da joj sudbinu kroje Aljbin Kurti i njegovi poslušnici! Pobediće Srbija - poručio je Vučević na mreži "X".

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