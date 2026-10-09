VUČIĆ ŽESTOKO O ŠOŠKIĆU I STUDENTSKOJ LISTI: NJihova želja je pljačka i razaranje Srbije

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je povodom sinoćne predizborne debate na RTS, da kandidat "Studentske liste" Dejan Šoškić nije odgovorio na pitanje potpredsednika SNS Siniše Malog da li je u Srebrenici bilo genocida, jer zna da se odgovor ne bi dopao našem narodu.

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On je dodao da je Mali isto tako mogao da pita Šoškića da li lista na kojoj je on namerava da uvede sankcije Rusiji.

"Nijednog trenutka i nijednog sekunda nije ni na koji način odgovorio na pitanje. Pa vi sad gledajte i razmislite zašto. A ja ću vam reći zašto: zato što neće da odgovori ni na jedno od ta dva pitanja. Zato što znaju oni koji je odgovor. Samo neće jer znaju da se to ne bi dopalo našem narodu", rekao je Vučić u obraćanju uživo na TikToku iz svog automobila tokom predizbornog obilaska Šumadije.

Na pitanje kako bi preveo slogan "Studentske liste" - "Mi znamo kako" na jezik konkretne politike, Vučić je odgovorio da to nije slogan "Studentske liste" već slogan Mila Đukanovića.

"Ja mislim da oni znaju čije bi naloge morali da ispunjavaju i izvršavaju, to što baš nisu do kraja sigurni ko na kojoj poziciji, to je jedno. Ali sam siguran da dobro znaju da bi Rusiji uveli sankcije odmah, da bi smanjili vrednost dinara odmah, kako bi njihovi prijatelji tajkuni mogli da pljačkaju i pune njihove džepove, ne samo tajkunske, već i političara koji im to omogućavaju, baš kao što su radili", rekao je Vučić.

On je rekao da je to bilo rađeno tako što se uzme kredit u dinarima uz nenaplative kolaterale.

"Oni se dogovore, svi, kako da se uzme kredit u dinarima - i to su uradili Dušan Petrović, Šoškić, i pozovu jednog tajkuna. I taj tajkun kaže: 'Treba mi kredit od 20 miliona evra'. Govorim vam o stvarnom slučaju. Oni kažu: 'Pa dobro, ali nemaš kolaterala'. On kaže: 'Pa daću ti kolaterale u nekoj robi, u kišobranima, kabanicama, ne znam ni ja čemu'. Možete da mislite: 20 miliona evra u kišobranima, kabanicama, jasno vam je da je taj kolateral nenaplativ. E, onda oni kažu: 'Evo, izdali smo ti to, daćemo ti u dinarima, ali baš te briga, pašće vrednost dinara, nemamo nikakvih problema'", rekao je Vučić.

On je naveo da onda tokom prvih šest meseci onaj koji ga je uzeo vraća, a zatim zahteva da se naplata izvrši iz koleterala.

"I tako su nam propali i Agrobanka i Privredna banka i jedna privatna, i gotovo u potpunosti i Srpska banka, Univerzal banka, sve su nam tako banke uništili. Da vas podsetim, tako rade kriminalci. Jer kad oni njemu daju 20 miliona, on donese 5 miliona Dušanu Petroviću, on to podeli sa Šoškićem, i tako su oni upravljali i vladali. Danas, srećom, imamo zdrav bankarski sistem, i zato ne smemo da se igramo sa takvim stvarima", rekao je Vučić.

On je kazao da se tokom prethodnih dana mogla videti sva nekompetentnost i nestručnost njegovih političkih protivnika i njihovo, kako je rekao, apsolutno neznanje.

"Sve vreme su pričali o struci. Jedino što sam video je apsolutno neznanje i nepoznavanje bilo kakve i politike, ali, da budem sasvim otvoren, i ekonomije, što su nam, uostalom, pokazali i kada su vladali. Međutim, ovde nije samo apsolutno nepoznavanje, ovde je nešto još gore, a to je njihova želja, glad, žeđ za pljačkom i otimačinom i razaranjem Srbije", rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše to što su predizborni spotovi Studentske liste snimani na Fakultetu dramskih umetnosti, kao i navode da nalog FDU nije korišćen za emitovanje tih spotova, Vučić je rekao da je upravo nalog tog fakulteta korišćen.

"Baš je nalog FDU-a korišćen i šta da radite? Uništavali su nam fakultete, uništavali su nam škole, uništavali su nam sve živo. Ne još dugo. Uskoro tome dolazi kraj. Vratićemo fakultete studentima, i vratićemo škole deci i nastavnicima, naravno, onima koji hoće da rade i onima koji hoće da uče", rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše tvrdnje da vlast ima nameru da na dan izbora na biralištima ostavi "piši-briši" olovke, Vučić je rekao da su u pitanju gluposti.

"Postoje ljudi koji su stvarno verovali i u zvučni top. Postoje ljudi koji veruju da sam se slikao sa kartonom, a ne sa Trampom. Ljudi su u svakojake gluposti danas u stanju da veruju, ali to ne govori o nama, niti o racionalnom pristupu, već to govori o snazi agenturne mreže, o snazi laži koje sipaju svakoga dana i ni o čemu drugom", rekao je on.

Na pitanje da li zna ko je pre 15 godina izjavio "zašto da se građani hvataju za glave zbog kursa, ako primaju plate u dinarima i plaćaju takođe u dinarima", Vučić je rekao da zna, i da je u pitanju Šoškić, i da u pitanju nije neznanje, već bezobrazluk.

"Nije to neznanje, to je bezobrazluk, zato što ga je bilo baš briga i tada, kao i danas. Te izjave: 'Građani, baš vas briga', ili njihov veliki pomagač, Kori Udovički, kaže: 'Pa prodajte stan ako ne možete da plaćate struju u centru grada, pa kupite stan 20 kilometara od centra, pa tamo plaćajte struju'. E, to su lideri studentskog pokreta. Nikakve etike, nikakvog morala, nikakvog razmišljanja, promišljanja o tome kako građanima da se pomogne, sem kako njima da bude bolje. Tako da, ta izjava Šoškićeva je samo jedna u nizu. Za mene je najvažnija ona od ovog leta, gde je svima jasno stavio do znanja da će kurs dinara da leti u nebo, da bi njegovi drugovi tajkuni mogli da žive neuporedivo bolje", rekao je Vučić.

On je rekao i da je ponosan na studente iz Republike Srpske koji, kako je naveo, imaju program i ideju i koji su se usprotivili tiraniji i totalitarizmu onih iz Beograda.

"Što se tiče studenata, ponosan na studente iz Republike Srpske koji su se usprotivili i tiraniji i totalitarizmu ovih iz Beograda, i koji su pokazali da imaju nekakav program, šta god ja mislio o bilo čemu i o bilo kome, nekakav program i neku ideju u glavi, da imaju nešto za šta se zalažu. Kao što ovi koji su na studentskoj listi nemaju nikakav program", rekao je Vučić.

24sedam.rs