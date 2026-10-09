Politika

VUČIĆ U OPLENCU SA GRAĐANIMA: Blokaderi uče da je vladika Nikolaj isto kao i Stepinanac

В. Н.

09. 10. 2026. u 15:52

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ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavio je da obilazi Srbiju i razgovara sa građanima.

ВУЧИЋ У ОПЛЕНЦУ СА ГРАЂАНИМА: Блокадери уче да је владика Николај исто као и Степинанац

Foto: printskrin TV Informer

On je rekao da ideolozi studenata uče da je vladika Nikolaj jednako zlo kao i Stepinac.

- Zamislite vladiku Nikolaja, da je isti zločinac kao Stepinac, oni bi tome da uče našu decu. To su stvari koje ne smemo da dozvolimo. Zato moramo da se suprotstavimo tom totalitarizmu plenumaškom na jedini mogući način - papirom i olovkom. Da obezbedimo zemlji budućnost i da nastavimo da grabimo napred - kazao je Vučić.

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