VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Predrag Rosnić, kao sudija pojedinac, u parnici tužilje Natalije Jovanović, koju zastupa punomoćnik advokat Vladan Mančić. protiv tuženog Novinarsko-izdavačko društvo kompanija Novosti ad Beograd (Stari grad) sa sedištem u Beogradu i tuženog Andrijane Nešić iz Beograda, glavnog urednika internet portala novosti.rs, čiji je zajednički punomoćnik advokat Igor Isailović iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 100.000,00 dinara, nakon održane i zaključene glavne rasprave dana 09.09.2026. godine, doneo je

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PRESUDU

І DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužilje Natalije Jovanović iz Niša pa se OBAVEZUJU tuženi Novinarsko-izdavačko društvo kompanija Novosti ad Beograd (Stari grad) sa sedištem u Beogradu, kao izdavač internet portala “novosti.rs” i tužena Andrijana Nešić iz Beograda, kao glavni urednik internet portala “novosti.rs”, da na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda, prouzrokovanih dana 14.02.2025.godine, objavljivanjem teksta na interent stranici portala “novosti.rs” pod naslovom: “Red kriminala red ustašluka", tužilji solidarno isplate iznos od 50.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude pa do konačne isplate, u roku od 8 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

II ODBIJA SE tužbeni zahtev tužilje Natalije Jovanović iz Niša kojim je tražila da se obavežu Novinarsko-izdavačko društvo kompanija Novosti ad Beograd (Stari grad) sa sedištem u Beogradu, kao izdavač internet portala “novosti.rs", i tužena Andrijana Nešić iz Beograda, kao glavni urednik internet portala “novosti.rs". da joj na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda isplate iznos preko dosuđenog iznosa od 50.000,00 dinara do traženog iznosa od 100.000,00 sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude, na do konačne isplate, KAO NEOSNOVAN.

III USVAJA SE tužbeni zahtev tužilje Natalije Jovanović iz Niša pa se OBAVEZUJE tužena Andrijana Nešić iz Beograda, kao glavni urednik internet portala "novosti.rs”, da o svom trošku objavi uvod i izreku ove presude, bez komentara i bez odlaganja, najkasnije u drugom narednom izdanju internet portala "novosti.rs” od dana pravosnažnosti, pod pretnjom isplate tužilji iznosa od 100.000,00 dinara, u slučaju neobjavljivanja.

IV ODBIJA SE tužbeni zahtev tužilje Natalije Jovanović iz Niša kojim je tražila da se obaveže tužena Andrijana Nešić iz Beograda, da kao glavni urednik internet portala “novosti.rs”, bez komentara i odlaganja objavi obrazloženje ove presude, najkasnije u drugom narednom izdanju navedenog elektronskog medija od pravosnažnosti presude, kao NEOSNOVAN.

V OBAVEZUJU SE tuženi Novinarsko-izdavačko društvo kompanija Novosti ad Beograd (Stari grad) i tužena Andrijana Nešić iz Beograda da tužili Nataliji Jovanović iz Niša, solidarno isplate troškove parničnog postupka u iznosu od 66.525,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana izvršnosti presude do isilate, a sve u roku od 8 dana od dana prijema prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.