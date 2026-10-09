VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Biljana Cvetković kao sudija pojedinac, u parnici tužioca Nikole Ristića iz Beograda, čiji je punomoćnik Marko Pantić advokat iz Beograda, protiv prvotužene Andrijane Nešić, glavnog urednika elektronskog izdanja medija “Novosti.rs” i drugotuženog NID KOMPANIJA Novosti AD Beograd, izdavača elektronskog izdanja medija “Novosti.rs” sa sedištem u Beogradu, čiji je zajednički punomoćnik advokat Igor Isailović iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 100.000,00 dinara, nakon održane glavne i javne rasprave zaključene dana 24.03.2026. godine doneo je

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PRESUDU

DELIMIČNO SE usvaja tužbeni zahtev tužioca Nikole Ristića iz Beograda pa SE OBAVEZUJU prvotužena Andrijana Nešić glavni urednik elektronskog izdanja medija "Novosti.rs" i drugotuženi NID KOMPANIJA Novosti AD Beograd, izdavač elektronskog izdanja medija “Novosti.rs“ sa sedištem u Beogradu, da tužiocu na ime pričinjene nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda tužioca nastale objavljivanjem uvredljivih, leziono podobnih informacija da tužilac„,otvoreno poziva na krvoproliće", da je tužilac „propali projekat zapadnog faktora u Srbiji", „devijantan i duboko ogrezao u politički ekstremizam i nasilje", da shvata da mu ponestaje i to malo političkih aduta koje je mogao da zloupotrebi u svojoj mahnitoj i ostrašćenoj borbi za je revolucije i nasilnu i brutalnu smenu legalno i legitimno izabranih predstavnika vlasti u Srbiji“, da „je otvoreno pozvao ljude da se pripreme za krvavi nasilni scenario na skupu u Novom Sadu...", kao i da tužilac pripada„,grupi političkih lešinara” koja „toliko ne voli svoj narod, da će pokušati na najgori način da ga iskoristi u trenucima opšte tuge i bola i ubedi da se jedna tragedija može „ispraviti“ samo izazivanjem nove“ u tekstu pod naslovom: „POTPUNO ODSUSTVO EMPATIJE: Nikola Ristić otvoreno poziva na krvoproliće!", objavljenom dana 05.11.2024. godine na veb adresi www.novosti.rs solidarno isplate iznos od 70.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 24.03.2026. godine kao dana presuđenja pa do konačne isplate, u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude pod pretnjom izvršenja.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca na ime naknade nematerijalne štete za pretriljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda, preko dosuđenog iznosa stavom prvim izreks od 70.000,00 dinara do traženog iznosa od 100.000,00 dinara, za iznos od još 30.000,00 dinara sa traženom kamatom, KAO NEOSNOVAN.

OBAVEZUJE SE prvotužena Andrijana Nešić kao glavni urednik elektronskog izdanja medija "Novosti.rs", da bez odlaganja i ikakvog komentara, o svom trošku objavi uvod i izreku ove presude u navedenom mediju najkasnije u drugom narednom broju, od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom posledica pronuštanja.

OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu solidarno naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 66.500,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od izvršnosti presude pa do konačne isplate, u roku od 15 dana od nrijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom izvršenja.