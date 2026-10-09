Politika

VANDALSKI NAPAD U ARILJU! Razbijen izlog prostorija Zavetnika tokom posete Milice Đurđević Stamenkovski

24sedam.rs

09. 10. 2026. u 16:06

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OPŠTINSKI odbor Srpske stranke Zavetnici Arilje najoštrije osuđuje vandalski čin koji se dogodio tokom noći, kada je razbijen izlog prostorija naše stranke u Arilju.

ВАНДАЛСКИ НАПАД У АРИЉУ! Разбијен излог просторија Заветника током посете Милице Ђурђевић Стаменковски

Foto: printskrin Instagram/zavetnici

Ovaj nemili događaj desio se u vreme posete Milice Đurđević Stamenkovski, predsednice Srpske stranke Zavetnici, ariljskom kraju, gde je u selu Mirosaljci obišla porodicu Čakarević, koja ima trinaestoro dece, i razgovarala sa meštanima o njihovom svakodnevnom životu, potrebama i izazovima sa kojima se suočavaju.

- Dok je naša predsednica boravila među narodom, pružajući podršku višečlanim porodicama i razgovarajući sa građanima, nepoznata lica su tokom noći oštetila stranačke prostorije u Arilju - navodi se u saopštenju.

Kažu da bez obzira na politička uverenja i razlike u stavovima, nasilje, vandalizam i uništavanje tuđe imovine ne mogu i ne smeju biti način izražavanja političkog neslaganja u jednom demokratskom društvu.

Odbor očekuje od nadležnih organa da utvrde sve okolnosti ovog događaja, identifikuju odgovorne i preduzmu zakonom predviđene mere.

- Ovakvi postupci nas neće pokolebati u nameri da nastavimo da budemo uz svoj narod, da podržavamo porodice sa više dece, da obilazimo naša sela i razgovaramo sa građanima o pitanjima koja su od suštinskog značaja za budućnost Srbije. Naša snaga su porodice, naša budućnost su deca, a naša obaveza je da budemo uz svoj narod - navodi se u saopštenju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Opštinski odbor Srpske stranke Zavetnici Arilje nastaviće da deluje odgovorno, dosledno svojim principima i uverenju da se svaki politički spor mora rešavati mirno i u skladu sa zakonom.

"Samo ujedinjena Srbija može pobediti", saopštio je opštinski odbor Srpske stranke Zavetnici Arilje.

24sedam.rs

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