VANDALSKI NAPAD U ARILJU! Razbijen izlog prostorija Zavetnika tokom posete Milice Đurđević Stamenkovski
OPŠTINSKI odbor Srpske stranke Zavetnici Arilje najoštrije osuđuje vandalski čin koji se dogodio tokom noći, kada je razbijen izlog prostorija naše stranke u Arilju.
Ovaj nemili događaj desio se u vreme posete Milice Đurđević Stamenkovski, predsednice Srpske stranke Zavetnici, ariljskom kraju, gde je u selu Mirosaljci obišla porodicu Čakarević, koja ima trinaestoro dece, i razgovarala sa meštanima o njihovom svakodnevnom životu, potrebama i izazovima sa kojima se suočavaju.
- Dok je naša predsednica boravila među narodom, pružajući podršku višečlanim porodicama i razgovarajući sa građanima, nepoznata lica su tokom noći oštetila stranačke prostorije u Arilju - navodi se u saopštenju.
Kažu da bez obzira na politička uverenja i razlike u stavovima, nasilje, vandalizam i uništavanje tuđe imovine ne mogu i ne smeju biti način izražavanja političkog neslaganja u jednom demokratskom društvu.
Odbor očekuje od nadležnih organa da utvrde sve okolnosti ovog događaja, identifikuju odgovorne i preduzmu zakonom predviđene mere.
- Ovakvi postupci nas neće pokolebati u nameri da nastavimo da budemo uz svoj narod, da podržavamo porodice sa više dece, da obilazimo naša sela i razgovaramo sa građanima o pitanjima koja su od suštinskog značaja za budućnost Srbije. Naša snaga su porodice, naša budućnost su deca, a naša obaveza je da budemo uz svoj narod - navodi se u saopštenju.
Opštinski odbor Srpske stranke Zavetnici Arilje nastaviće da deluje odgovorno, dosledno svojim principima i uverenju da se svaki politički spor mora rešavati mirno i u skladu sa zakonom.
"Samo ujedinjena Srbija može pobediti", saopštio je opštinski odbor Srpske stranke Zavetnici Arilje.
24sedam.rs
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