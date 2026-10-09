VUČIĆ UKAZAO NA OPASNOST MRAČNIH IDEOLOGA STUDENATA: Oni bi tome da uče našu decu

NOSILAC i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić posetio je danas Oplenac.

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On je rekao da ideolozi studenata uče da je vladika Nikolaj jednako zlo kao i Stepinac.

- Zamislite vladiku Nikolaja, da je isti zločinac kao Stepinac, oni bi tome da uče našu decu. To su stvari koje ne smemo da dozvolimo. Zato moramo da se suprotstavimo tom totalitarizmu plenumaškom na jedini mogući način - papirom i olovkom. Da obezbedimo zemlji budućnost i da nastavimo da grabimo napred - kazao je Vučić.

Istakao je da će se ako dobije poverenje građana, postarati da obezbedi pogon za Topolu, u kom će biti oko 100 novih radnih mesta.