Neđić motivisan pred Vojvodinu: Da zaustavimo jednog od najjačih rivala i pokažemo sav svoj kvalitet!

Fudbaleri Radničkog iz Niša u nedelju će dočekati Vojvodinu u utakmici 11. kola Superlige Srbije. Očekivanja pred duel na "Čairu" izneli su šef stručnog štaba Marko Neđić i prvotimac Damjan Krajišnik, koji veruju da niški tim može da pruži dobru partiju i ostvari pozitivan rezultat.

FOTO: A. Ilić

Neđić je pohvalio kvalitet narednog protivnika, ali istakao da je cilj njegovog tima da bude konkurentan, nametne svoj stil igre i iskoristi prednosti na domaćem terenu.

- Za početak bih iskoristio priliku da kažem da je momcima stvarno potrebna podrška i pozvao bih ljude da dođu. Verujem da su se uželeli fudbala posle tronedeljne pauze. Očekuje nas neugodna utakmica i težak posao. Vojvodina je, posle Crvene zvezde, jedna od najskupljih ekipa u ligi, a po kvalitetu verovatno i među najjačima.

Vojvodinu predvodi dobar trener, moj prijatelj, tako da znam šta žele i šta traže. Individualno su veoma jaka ekipa i svaki igrač može na svoj način da reši utakmicu. Čak i kada možda ne igraju najbolje, uvek postoji pojedinac koji može da napravi razliku. Vojvodina preti sa svih strana. Na nama je da budemo konkurentni, pružimo što bolju partiju, pokušamo da neutrališemo njihove kvalitete i pokažemo svoje - počeo je Neđić. rekao je Neđić.

Trener Radničkog zadovoljan je načinom na koji je ekipa iskoristila prvenstvenu pauzu. Nišlije su odigrale i dve prijateljske utakmice, a poseban akcenat tokom priprema stavljen je na donošenje odluka u završnici napada.

- Imali smo priliku da se dodatno pripremimo i radimo na pojedinim stvarima i nedostacima. Pre svega mislim na donošenje odluka, naročito u završnici. Odigrali smo i dve prijateljske utakmice i to je na terenu izgledalo dobro. Zadovoljni smo onim što je ekipa prikazala.

Pauza nam je prijala da se okupimo i saberemo. Željno smo čekali nastavak prvenstva, tako da će svi biti spremni i motivisani za utakmicu. Pokušaćemo da budemo konkurentni i sprovedemo u delo sve ono na čemu smo radili - istakao je Neđić.

Pozitivan rezultat pred domaćim navijačima očekuje i Damjan Krajišnik, koji smatra da Radnički ima kvalitet da se ravnopravno nadmeće sa Novosađanima. Vezista niškog tima podsetio je na dobre partije protiv Čukaričkog i OFK Beograda, uprkos tome što rezultati nisu uvek bili u skladu sa prikazanim na terenu.

- Moja očekivanja su uvek visoka i pozitivna. Smatram da smo po kvalitetu donekle izjednačeni sa Vojvodinom i želim da se odmerimo na terenu. Te utakmice, pogotovo kod kuće, igrali smo veoma dobro, ali nas sreća nije uvek pratila.

I protiv Čukaričkog i protiv OFK Beograda pokazali smo da možemo da igramo lep i agresivan fudbal. Nadam se da će tako biti i u nedelju. Atmosfera je dobra i pozitivna. Rezultati su nekada bolji, nekada lošiji, ali to ne može da pokvari atmosferu. Znamo da se rad na kraju isplati. Na dobrom smo putu i verujem da će se to pre ili kasnije videti i kroz rezultate.

Voleo bih da ljudi prepoznaju naš ambiciozan fudbal i da dođu u što većem broju da nas podrže - poručio je Krajišnik.

Utakmica Radnički Niš – Vojvodina igra se u nedelju, 11. oktobra, od 15 časova. Ulaz na stadion je slobodan, a pravdu će deliti glavni sudija Stanko Ostraćanin.