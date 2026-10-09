Politika

UŽIVANJE NA SRPSKI NAČIN: Vučić probao sremačke čvarke u srcu Šumadije

Novosti online

09. 10. 2026. u 15:57

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NOSILAC i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić posetio je danas Šumadiju.

УЖИВАЊЕ НА СРПСКИ НАЧИН: Вучић пробао сремачке чварке у срцу Шумадије

Foto: Printskrin

- Sremački čvarci u srcu Šumadije. 👌🏼- napisao je Vučić na Instagramu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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