VUČIĆ ZAPEVAO U "ŠKODI": Jedna pesma samo za Milivojevića i blokadere!

ALESKANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se svojim pratiocima u lajvu na društvenoj mreži TikTok i prenosi obilazak Šumadije.

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Kaže da su nam blokaderi uništavali škole i fakultete, i da tome uskoro dolazi kraj.

"Nema Milivojeviću ništa od Topmsona u Srbiji. Mi nećemo da im puštamo ni ovo 'Tri poljupca neću ja, hoću jedan neću dva', iako je Snežana Savić naša. Gospođetina za njih, divna, prelepa i prepametna. Čak ni to nećemo, ali vidim da su naši prihvatili 'Stavi ruzmarin ispod jastuka". A to je kao da si beli luk stavio vampiru pred oči. Tako da, za Srđana Milivojevića umesto Tompsona pusti onu našu", rekao je Vučić, i potom zapevao stihove pesme "Ruzmarin".

"I Merima je bila naša, sestra naša. Idemo do pobede, u Kragujevac", zaključio je Vučić.

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