VUČIĆ ZAPEVAO U "ŠKODI": Jedna pesma samo za Milivojevića i blokadere!
ALESKANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se svojim pratiocima u lajvu na društvenoj mreži TikTok i prenosi obilazak Šumadije.
Kaže da su nam blokaderi uništavali škole i fakultete, i da tome uskoro dolazi kraj.
"Nema Milivojeviću ništa od Topmsona u Srbiji. Mi nećemo da im puštamo ni ovo 'Tri poljupca neću ja, hoću jedan neću dva', iako je Snežana Savić naša. Gospođetina za njih, divna, prelepa i prepametna. Čak ni to nećemo, ali vidim da su naši prihvatili 'Stavi ruzmarin ispod jastuka". A to je kao da si beli luk stavio vampiru pred oči. Tako da, za Srđana Milivojevića umesto Tompsona pusti onu našu", rekao je Vučić, i potom zapevao stihove pesme "Ruzmarin".
"I Merima je bila naša, sestra naša. Idemo do pobede, u Kragujevac", zaključio je Vučić.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
JOVO SE ODREKAO UJAKA AMFILOHIJA
09. 10. 2026. u 10:11
MALI DOKAZAO: Dejan Šoškić je najveći uništitelj dinara u Srbiji (VIDEO)
09. 10. 2026. u 09:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)