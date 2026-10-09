SINIŠA MALI: "Pozivam vas da svi danas dođemo u Kragujevac i damo podršku našem novom predsedniku Vlade!
Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali pozvao je građane da danas u 18 časova dođu na skup u hali "Jezero" u Kragujevcu i pruže podršku politici Aleksandra Vučića, nosiocu liste "Ujedinjena Srbija".
- Dragi prijatelji, dobro jutro. Srpska ekonomija je nikad jača. Rastu nam plate, rastu nam penzije, investiramo i gradimo auto-puteve, nove bolnice, nove škole, brze pruge. I kako je Aleksandar Vučić rekao, moramo još više da pokažemo brigu prema ljudima, da investiramo u naše obrazovanje, u zdravstvo i u vodoprivredu. To su nam prioriteti za budućnost - rekao je Siniša Mali preko svog Instagrama.
On je pozvao sve građane da dođu na veliku skup u Kragujevcu i pruže podršku politici Aleksandra Vučića.
- I da bi dali takvu podršku politici Aleksandra Vučića, pozivam vas da svi danas dođemo u Kragujevac na skup u hali "Jezero" u 18 časova da damo podršku našem predsedniku i novom predsedniku Vlade Republike Srbije 25. oktobra. Živela Srbija, "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", lista broj 1 - rekao je Siniša Mali.
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