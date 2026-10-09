Fudbal

Hrvat napušta Mančester siti

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 10. 2026. u 15:55

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Kako prenose engleski mediji Mateo Kovačić mogao bi da napusti Mančester siti.

Хрват напушта Манчестер сити

FOTO: Wired Photos / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovu informaciju preneo je fudbalski portal "Fudbal insajder" koji se poziva na svoje dobro obaveštene izvore bliske klubu. 

Tvrde da nema pregovora o produženju saradnje sa vezistom. 

Iako je tokom leta imao ponude i mogućnost da napusti Siti, ostao je uprkos tome što mu ugovor ističe za godinu dana. 

On je imao želju za dokazivanjem, a trenutno se bori za minutažu. 

U mnogome na konačan epilog uticaće i situacija u Sitiju. Klub je u procesu žalbe na presudu o kršenju finansijskih pravila lige, a za sada se ne zna kada će konačna odluka biti donešena. 

Kovačić je došao u Mančester Siti iz Čelsija 2023. godine i od tada je odigrao 102 utakmice za klub. Prošle sezone je odigrao samo devet utakmica nakon što je zadobio ozbiljnu povredu Ahilove tetive.

Isti izvor tvrdi da se očekuje da će nekoliko velikih klubova biti zainteresovano za Kovačića pre sledećeg leta, kada bi mogao da postane slobodan igrač. 

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