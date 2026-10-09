Hrvat napušta Mančester siti
Kako prenose engleski mediji Mateo Kovačić mogao bi da napusti Mančester siti.
Ovu informaciju preneo je fudbalski portal "Fudbal insajder" koji se poziva na svoje dobro obaveštene izvore bliske klubu.
Tvrde da nema pregovora o produženju saradnje sa vezistom.
Iako je tokom leta imao ponude i mogućnost da napusti Siti, ostao je uprkos tome što mu ugovor ističe za godinu dana.
On je imao želju za dokazivanjem, a trenutno se bori za minutažu.
U mnogome na konačan epilog uticaće i situacija u Sitiju. Klub je u procesu žalbe na presudu o kršenju finansijskih pravila lige, a za sada se ne zna kada će konačna odluka biti donešena.
Kovačić je došao u Mančester Siti iz Čelsija 2023. godine i od tada je odigrao 102 utakmice za klub. Prošle sezone je odigrao samo devet utakmica nakon što je zadobio ozbiljnu povredu Ahilove tetive.
Isti izvor tvrdi da se očekuje da će nekoliko velikih klubova biti zainteresovano za Kovačića pre sledećeg leta, kada bi mogao da postane slobodan igrač.
Preporučujemo
Važno za sve navijače Zvezde: Klub se oglasio zbog meča u Evroligi
09. 10. 2026. u 15:31
Zvezda dočekuje Budućnost: Navaro otkrio gde su Podgoričani najopasniji!
09. 10. 2026. u 15:18
Ofanzivac Partizana jasan: Preležali smo dečje bolesti, treba nam ozbiljna serija pobeda
09. 10. 2026. u 14:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
07. 10. 2026. u 13:05
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)