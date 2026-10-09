Politika

"MALI NOVAC DA ULOŽE POSTAĆE MILIONERI" Vučić o kvotama za izbore: Što ne odu i ne klade se da će biti 10 posto za studentsku listu?

В. Н.

09. 10. 2026. u 13:42

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obraćajući se građanima na TikToku i Instagramu, upitao je blokadere zašto ne odu da se klade da će biti 10 odsto za studentsku listu.

МАЛИ НОВАЦ ДА УЛОЖЕ ПОСТАЋЕ МИЛИОНЕРИ Вучић о квотама за изборе: Што не оду и не кладе се да ће бити 10 посто за студентску листу?

Foto: Printskrin

- Tu se sada uključuje i treća organizacija sa agenturnim pristupom, a to je CRTA. Ona im treba za sve, da daje instrukcije raznima na Zapadu kako i na koji način izbori nisu demokratski, i da bi mogli u jednom trenutku, kako vidite više ne govore o svojim istraživanjima, pošto u jednom trenutku moraju da naprave haos na izborni dan. I ne brinite, to im neće biti dozvoljeno. Ali vam kažem da niko ne veruje i sluša šta ta agenturna organizacija priprema. Dovoljno je pogledati kako se finansiraju, oni nisu nikakvi posmatrači, oni su direktni učesnici obojene revolucije, i dalje hoće da je provedu, samo što im nešto ne ide - naglasio je on.

Zapitao je zašto ne odu i ne klade se da će biti 10 odsto za studentsku listu, čime bi postali milijarderi.

- Dobili su kvote u nekim kladionicama, pa što ne odu i ne klade se da će biti 10 posto za studentsku listu. Mali novac da ulože postaće milioneri. Ali nisam video da su neki redovi ovih iz studentske liste pred kladionicama. Toliko koliko veruju u stvarni uspeh. Oni se nadaju i veruju da izbora neće ni biti. Mi moramo da se pripremimo za izbore, da sve to protekne apsolutno mirno, i moraju da se poštuju Ustav i zakoni Srbije - rekao je Vučić.

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