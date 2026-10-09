"MALI NOVAC DA ULOŽE POSTAĆE MILIONERI" Vučić o kvotama za izbore: Što ne odu i ne klade se da će biti 10 posto za studentsku listu?
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obraćajući se građanima na TikToku i Instagramu, upitao je blokadere zašto ne odu da se klade da će biti 10 odsto za studentsku listu.
- Tu se sada uključuje i treća organizacija sa agenturnim pristupom, a to je CRTA. Ona im treba za sve, da daje instrukcije raznima na Zapadu kako i na koji način izbori nisu demokratski, i da bi mogli u jednom trenutku, kako vidite više ne govore o svojim istraživanjima, pošto u jednom trenutku moraju da naprave haos na izborni dan. I ne brinite, to im neće biti dozvoljeno. Ali vam kažem da niko ne veruje i sluša šta ta agenturna organizacija priprema. Dovoljno je pogledati kako se finansiraju, oni nisu nikakvi posmatrači, oni su direktni učesnici obojene revolucije, i dalje hoće da je provedu, samo što im nešto ne ide - naglasio je on.
Zapitao je zašto ne odu i ne klade se da će biti 10 odsto za studentsku listu, čime bi postali milijarderi.
- Dobili su kvote u nekim kladionicama, pa što ne odu i ne klade se da će biti 10 posto za studentsku listu. Mali novac da ulože postaće milioneri. Ali nisam video da su neki redovi ovih iz studentske liste pred kladionicama. Toliko koliko veruju u stvarni uspeh. Oni se nadaju i veruju da izbora neće ni biti. Mi moramo da se pripremimo za izbore, da sve to protekne apsolutno mirno, i moraju da se poštuju Ustav i zakoni Srbije - rekao je Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ ZAPEVAO U "ŠKODI": Jedna pesma samo za Milivojevića i blokadere!
09. 10. 2026. u 13:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)