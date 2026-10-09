VUČEVIĆ POZVAO NA SKUP U KRAGUJEVCU: Ujedinjena Srbija - jedina Srbija koja pobeđuje! (VIDEO)
VUČEVIĆ je u objavi na svojim društvenim mrežama istakao da predstojeći skup predstavlja priliku da građani čuju važne poruke kandidata za predsednika Vlade
Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević pozvao je građane da se danas popodne okupe u Kragujevcu, u Hali „Jezero“, na velikom skupu liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, poručujući da je jedinstvo ključ pobede i budućnosti Srbije.
Vučević je u objavi na svojim društvenim mrežama istakao da predstojeći skup predstavlja priliku da građani čuju važne poruke kandidata za predsednika Vlade, ali i da još jednom pokažu snagu zajedništva i podršku politici koju predstavlja lista broj jedan.
- Idemo da čujemo važne poruke od našeg kandidata za Predsednika Vlade. Još jednom da pokažemo da je ujedinjena Srbija jedina Srbija koja pobeđuje. Zato, svi u Kragujevac, vidimo se popodne, Hala Jezero, lista broj jedan - pobednička lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - poručio je Vučević.
Uz poruku "Svi u Kragujevac", predsednik SNS-a naglasio je značaj okupljanja i zajedničkog delovanja, ističući slogan koji je ujedno i glavna poruka ovog poziva – ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje.
(24 Sedam)
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