VUČEVIĆ POZVAO NA SKUP U KRAGUJEVCU: Ujedinjena Srbija - jedina Srbija koja pobeđuje! (VIDEO)

VUČEVIĆ je u objavi na svojim društvenim mrežama istakao da predstojeći skup predstavlja priliku da građani čuju važne poruke kandidata za predsednika Vlade

foto: Printscreen/Instagram/milosvucevic

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević pozvao je građane da se danas popodne okupe u Kragujevcu, u Hali „Jezero“, na velikom skupu liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, poručujući da je jedinstvo ključ pobede i budućnosti Srbije.

Vučević je u objavi na svojim društvenim mrežama istakao da predstojeći skup predstavlja priliku da građani čuju važne poruke kandidata za predsednika Vlade, ali i da još jednom pokažu snagu zajedništva i podršku politici koju predstavlja lista broj jedan.

- Idemo da čujemo važne poruke od našeg kandidata za Predsednika Vlade. Još jednom da pokažemo da je ujedinjena Srbija jedina Srbija koja pobeđuje. Zato, svi u Kragujevac, vidimo se popodne, Hala Jezero, lista broj jedan - pobednička lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - poručio je Vučević.

Uz poruku "Svi u Kragujevac", predsednik SNS-a naglasio je značaj okupljanja i zajedničkog delovanja, ističući slogan koji je ujedno i glavna poruka ovog poziva – ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje.

(24 Sedam)