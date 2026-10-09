Politika

VUČEVIĆ POZVAO NA SKUP U KRAGUJEVCU: Ujedinjena Srbija - jedina Srbija koja pobeđuje! (VIDEO)

В.Н.

09. 10. 2026. u 13:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VUČEVIĆ je u objavi na svojim društvenim mrežama istakao da predstojeći skup predstavlja priliku da građani čuju važne poruke kandidata za predsednika Vlade

ВУЧЕВИЋ ПОЗВАО НА СКУП У КРАГУЈЕВЦУ: Уједињена Србија - једина Србија која побеђује! (ВИДЕО)

foto: Printscreen/Instagram/milosvucevic

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević pozvao je građane da se danas popodne okupe u Kragujevcu, u Hali „Jezero“, na velikom skupu liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, poručujući da je jedinstvo ključ pobede i budućnosti Srbije.

Vučević je u objavi na svojim društvenim mrežama istakao da predstojeći skup predstavlja priliku da građani čuju važne poruke kandidata za predsednika Vlade, ali i da još jednom pokažu snagu zajedništva i podršku politici koju predstavlja lista broj jedan.

- Idemo da čujemo važne poruke od našeg kandidata za Predsednika Vlade. Još jednom da pokažemo da je ujedinjena Srbija jedina Srbija koja pobeđuje. Zato, svi u Kragujevac, vidimo se popodne, Hala Jezero, lista broj jedan - pobednička lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - poručio je Vučević.

Uz poruku "Svi u Kragujevac", predsednik SNS-a naglasio je značaj okupljanja i zajedničkog delovanja, ističući slogan koji je ujedno i glavna poruka ovog poziva – ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje.

(24 Sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima
Svet

0 0

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima

BIL GEJTS, američki milijarder, suosnivač kompanije "Microsoft" i filantrop koji se kroz fondaciju „Gejts fondacija“ bavi globalnim zdravljem, klimatskim promenama i drugim društvenim pitanjima, objavio je na svom sajtu "GatesNotes" veoma zanimljivu priču o kemtrejlsima.

08. 10. 2026. u 19:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nikola Jokić gleda i ne veruje! Šej Gildžes Aleksander rekao da je ubedljivo najbolji igrač u NBA ligi

Nikola Jokić gleda i ne veruje! Šej Gildžes Aleksander rekao da je ubedljivo najbolji igrač u NBA ligi