Povreda protiv Srbije nije bila ozbiljnije prirode: Kapiten Totenhema spreman za okršaj na "Teatru snova"
MIKI van de Ven će predvoditi svoj tim na gostovanju Mančesteru.
Sjajni štoper je na poslednjem meču prve ovosezonske reprezentativne pauze između Holandije i Srbije zaradio povredu prsta i bio je pod upitnikom za meč koji je na programu ovog vikenda, ali sumnje da će zaigrati su otklonjene.
Roberto de Zerbi je na pres konferenciji uoči utakmice rekao da je Van de Ven 100% spreman i da će predvoditi tim na "Old trafordu".
Pored njega, pod upitnikom je bio i njegov saigrač iz reprezentacije Jan Pol van Heke, ali Italijan je rekao da će i on biti na raspolaganju, mada možda ne počne meč, ne zbog povrede već zbog toga što je dobio blizance ove nedelje.
Meč će sigurno propustiti Pedro Poro, što je veliki minus, a ni Džejms Medison nije 100% spreman za gostovanje Junajtedu.
Podsetimo, ni Mančester ni Totenhem nisu dobro počeli ovu sezonu, Junajted je 12. na tabeli sa pet osvojenih bodova, dok su "pevci" još gori i sa dva sakupljena poena se nalaze na samom dnu tabele Premijer lige, tako da značaj ove utakmice ne treba naznačavati.
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