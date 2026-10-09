Veliki udarac za Iraolu: Liverpul bez njih protiv Mančester sitija
TRENER tima sa "Enfilda", Andoni Iraola suočava se sa velikim problemom pred derbi 6. kola Premijer lige.
Španski stručnjak neće moći da računa na dvojicu napadača koji su mnovo važni za igru tima - Aleksandera Isaka i Kodija Gakpa.
- Aleksander Isak i Kodi Gakpo neće igrati. Nisu spremni. Na našu žalost, obojica su zadobili povrede tokom reprezentativne pauze. Kao trener kluba, uvek čekate da se utakmice završe, nadajući se da vas lekar neće pozvati i saopštiti loše vesti - rekao je Iraola na konferenciji pred pomenuti duel.
Pomenuti dvojac se povredio nastupajući za Švedsku, odnosno Holandiju. Ne treba ni pričati koliko su bitni za Liverpul.
Isak je ove sezone na pet utakmica u Premijer ligi postigao četiri gola. Gakpo je upisao isto toliko nastupa i ima učinak od jednog gola i tri asistencije.
Podsetimo, utakmica Liverpul - Mančester siti igra se u nedelju od 17.30 na "Enfildu".
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