Fudbal

Veliki udarac za Iraolu: Liverpul bez njih protiv Mančester sitija

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

09. 10. 2026. u 16:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TRENER tima sa "Enfilda", Andoni Iraola suočava se sa velikim problemom pred derbi 6. kola Premijer lige.

Велики ударац за Ираолу: Ливерпул без њих против Манчестер ситија

FOTO: Tanjug/AP/Dave Shopland

Španski stručnjak neće moći da računa na dvojicu napadača koji su mnovo važni za igru tima - Aleksandera Isaka i Kodija Gakpa.

- Aleksander Isak i Kodi Gakpo neće igrati. Nisu spremni. Na našu žalost, obojica su zadobili povrede tokom reprezentativne pauze. Kao trener kluba, uvek čekate da se utakmice završe, nadajući se da vas lekar neće pozvati i saopštiti loše vesti - rekao je Iraola na konferenciji pred pomenuti duel.

Pomenuti dvojac se povredio nastupajući za Švedsku, odnosno Holandiju. Ne treba ni pričati koliko su bitni za Liverpul.

Isak je ove sezone na pet utakmica u Premijer ligi postigao četiri gola. Gakpo je upisao isto toliko nastupa i ima učinak od jednog gola i tri asistencije.

Podsetimo, utakmica Liverpul - Mančester siti igra se u nedelju od 17.30 na "Enfildu".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIPLOMATSKI POTRES: Južna Koreja povlači ambasadora iz Kijeva

DIPLOMATSKI POTRES: Južna Koreja povlači ambasadora iz Kijeva