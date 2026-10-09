STUDENTSKA LISTA REKLAMOM POTVRDILA: Iza nas stoje Bojan Pajtić i Demokratska Stranka (VIDEO)
BLOKADERSKA, tzv. studentska lista uradila je reklamu u kojoj poručuje da želi da vrati Srbiju u doba pre 2012. godine, čime eksplicitno dokazuje da iza nje stoje Bojan Pajtić i Demokratska Stranka koji su tada uništavali zemlju.
Stranka koji hoće Srbiju da vrati u 2012-tu godinu, u vreme dosovske vlasti, u vreme pljački preduzeća, u vreme kada je 500.000 radnika ostalo na ulici bez posla, u vreme Šoškićeve inflacije i devalvacije dinara, u vreme kada u budžetu nije bilo para da se isplate penzije!
Ako pogledate video koji sledi, možete se sami uveriti u namere tzv. studentske liste.
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