OBRKNEŽEV RAZOTKRIO NOVU TAKTIKU STUDENTSKE LISTE: Napadima na glasanje u dijaspori pokušavaju da stvore sumnju u izborni proces

ANALITIČAR Nebojša Obrknežev ocenio je da Studentska lista, uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 25. oktobar, pokušava da dovede u pitanje regularnost izbornog procesa, koristeći glasanje srpskih državljana u inostranstvu kao novi povod za podizanje političkih tenzija.

Foto: skrinšot Tanjug TV

Dok predstavnici Studentske liste i njima bliske organizacije sve glasnije problematizuju organizaciju glasanja u dijaspori, Obrknežev ukazuje na podatak da Srbija danas ima čak tri puta više biračkih mesta u inostranstvu nego 2012. godine.

Gostujući na televiziji K1, on je ocenio da se primedbe na organizaciju glasanja uklapaju u širu kampanju kojom se, prema njegovom mišljenju, nastoji da se unapred stvori nepoverenje u izborni rezultat.

– To se radilo i sa biračkim spiskovima, gde su se donosili novi zakoni i gde studenti takođe imaju uvid u sve to već mesecima unazad, a nikada se nisu oglašavali. Sad počinje ta medijska hajka kako bi se stvorila sumnja u izborni proces – rekao je Obrknežev.

On je naglasio da Studentska lista ima primedbe i na medijske slobode, dok se sada kao novo sporno pitanje nameće način organizovanja glasanja izvan Srbije.

– Država je ravnomerno rasporedila glasanje u inostranstvu u onim kapacitetima koje može obezbediti u čitavom svetu – naveo je analitičar.

Protest ispred RIK-a i pokušaj podizanja tenzija

Komentarišući protest studenata ispred Republičke izborne komisije, održan preksinoć, Obrknežev je ukazao na to da se kao ključni argumenti protiv organizacije glasanja u dijaspori navode udaljenost biračkih mesta i vremenske razlike.

Predstavnici Studentske liste smatraju da su pojedinim državljanima Srbije biračka mesta previše udaljena, kao i da je problematično to što će zbog određivanja vremena glasanja prema centralnoevropskom vremenu deo birača u inostranstvu morati da glasa tokom noći.

Međutim, Obrknežev smatra da se iza ovih primedaba krije politička taktika čiji cilj nije samo kritika organizacije izbora već i mobilizacija birača.

Prema njegovoj oceni, posebno je zanimljivo to što je ProGlas, koji on označava kao isturenu ruku Studentske liste, prethodno organizovao aktivnosti u inostranstvu kako bi podstakao što veći broj građana da učestvuju na izborima.

Uprkos tome, kako je naveo, broj prijavljenih birača u dijaspori iznosi oko 110.000, dok se ukupan broj Srba koji žive van zemlje procenjuje na približno četiri miliona.

Obrknežev zato ne isključuje mogućnost da je otvaranje polemike o glasanju u inostranstvu zapravo pokušaj da se izazove nezadovoljstvo među onima koji do sada nisu planirali da izađu na izbore.

Prema njegovom tumačenju, stvaranjem utiska da je biračima u dijaspori otežano ostvarivanje izbornog prava moglo bi se uticati na deo građana da se dodatno politički aktivira.

„Svako ko hoće može da glasa“

Govoreći o vremenskim razlikama, Obrknežev je naveo primere Novog Zelanda i Sjedinjenih Američkih Država, ukazujući na to da će birači, uprkos neuobičajenim terminima, imati mogućnost da iskoriste svoje biračko pravo.

Prema njegovim rečima, građani na Novom Zelandu moći će da glasaju u periodu koji obuhvata noćne i jutarnje sate, dok će u pojedinim delovima SAD glasanje počinjati oko ponoći ili jedan sat posle ponoći, a završavati se tokom popodneva.

– Svako ko hoće može da glasa. To je samo jedna maskarada i manipulacija ne bi li se podigla dodatna tenzija i ovde među našim građanima, ali i među ljudima u dijaspori – poručio je Obrknežev.

Da li Studentska lista unapred priprema teren za osporavanje rezultata?

Obrknežev smatra da se aktuelna polemika o glasanju u inostranstvu ne može posmatrati odvojeno od celokupne predizborne kampanje Studentske liste.

Prema njegovoj oceni, društvene mreže postale su jedan od glavnih kanala preko kojih se šire tvrdnje da izborni proces nije regularan i da postoji mogućnost izborne krađe.

On očekuje da će se takva kampanja dodatno intenzivirati kako se bude približavao 25. oktobar.

Obrknežev je ocenio da se do izbora može očekivati prljava kampanja Studentske liste, uz sve učestalije pokušaje da se javnosti predstavi kako izborni uslovi nisu odgovarajući i kako bi izborni rezultat mogao biti sporan.

Njegova ključna poruka jeste da se osporavanjem biračkih spiskova, medijskih uslova i sada organizacije glasanja u dijaspori stvara atmosfera u kojoj bi eventualni nepovoljan izborni rezultat Studentske liste mogao unapred da bude predstavljen kao posledica nepravilnosti.

Time se, prema njegovom tumačenju, politička borba ne vodi samo za glasove birača već i za način na koji će javnost doživeti i prihvatiti rezultate izbora.

(24 Sedam)