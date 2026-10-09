Politika

MRAČAN SPOT BLOKADERA! Vučić: Oni kažu da su nastavljači DOS-ove politike i da će nastaviti da pljačkaju

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09. 10. 2026. u 13:22

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, krenuo je na put po Šumadiji pred večerašnji veliki skup u Kragujevcu koji počinje u 18. časova.

МРАЧАН СПОТ БЛОКАДЕРА! Вучић: Они кажу да су настављачи ДОС-ове политике и да ће наставити да пљачкају

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Vučić kaže da oni žele produžetak najodvratnije vlasti, onih koji su bili do 2012, i da smo dočekali da vidimo spot blokadera.

"Osim što je mračan, kao i njihovi skupovi i sve što rade, i što je promašio temu, ima nešto što je zanimljivo, ne znam da li ste to zapazili. Njihov kalendar o siromašenju, korupciji, krenuo je od 2012. godine. Oni hoće da nam kažu tri stvari, i namerno ovako pokazujem, zato što oni neće da pokažu tri prsta onako kako se to radi. Oni kažu da su nastavljači DOS-ove politike, i da će nastaviti da pljačkaju. Pod dva, kažu da izborom Dejana Šoškića, i upravo ovakvim spotom, nastavljaju njegovu monetarnu politiku, to znači 200 dinara za evro, i da će ponovo Šoškić i njegovi nastaviti takvu politiku", kazao je on.

I treće, oni se sprdaju sa svima nama, i kažu da ćemo tek videti kako će da pljačkaju.

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