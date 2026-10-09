KAKVI LI SU TEK OSTALI? Blokaderi od sramote skroz sklonili Srdanovića iz medija!

GDE je odjednom nestao Ilija Srdanović i zašto ga panično kriju od javnosti?

Foto: Printskrin/24 Sedam

Ovo pitanje postavio je Vladimir Đukanović i ono je pogodilo pravo u centar blokaderskog pakla!

Nakon što su njihovi predstavnici do nogu potučeni u svim televizijskim debatama i raskrikani kao potpuno bezidejni, prvog čoveka na svojoj listi su doslovno sklonili iz medija!

Više mu ne daju ni da govori ni da se pojavi pred kamerama... Čovek koji bi navodno trebalo da vodi kolonu preko noći je ispario jer svako njegovo pojavljivanje donosi blamažu i krah.

(24 Sedam)