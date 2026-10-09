VIŠE NEMA SUMNJE: Dokazano za koga zapravo rade blokaderi

Sada je crno na belo jasno ko koordinira, ko plaća i za čije se ciljeve blokiraju ulice i pravi haos u našoj zemlji.

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Raskrinkana je najveća politička podvala i dokazano za koga zapravo rade domaći blokaderi!

Isplivala je zvanična dokumentacija koja pokazuje pravo lice blokadera!

Rade Obradović, bivši odbornik Zeleno-levog fronta u Kuli i osvedočeni ulični jurišnik, zvanično je postao ovlašćeni predstavnik Ujedinjene albanske koalicije na izborima...

Čovek poznat po najgorim stavovima protiv sopstvene zemlje, udaranju po Republici Srpskoj i podršci blokadama, sada otvoreno zastupa interese albanske koalicije.

Više nema nikakve sumnje - sve priče o ekologiji, tobožnjoj pravdi i studentskim zahtevima pale su u vodu.

Maske su zauvek pale pred građanima Srbije. Sada je crno na belo jasno ko koordinira, ko plaća i za čije se ciljeve blokiraju ulice i pravi haos u našoj zemlji...

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