Politika

VIŠE NEMA SUMNJE: Dokazano za koga zapravo rade blokaderi

В.Н.

09. 10. 2026. u 12:54

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Sada je crno na belo jasno ko koordinira, ko plaća i za čije se ciljeve blokiraju ulice i pravi haos u našoj zemlji.

ВИШЕ НЕМА СУМЊЕ: Доказано за кога заправо раде блокадери

Foto: Pink Printscreen

Raskrinkana je najveća politička podvala i dokazano za koga zapravo rade domaći blokaderi!

Isplivala je zvanična dokumentacija koja pokazuje pravo lice blokadera!

Rade Obradović, bivši odbornik Zeleno-levog fronta u Kuli i osvedočeni ulični jurišnik, zvanično je postao ovlašćeni predstavnik Ujedinjene albanske koalicije na izborima...

Čovek poznat po najgorim stavovima protiv sopstvene zemlje, udaranju po Republici Srpskoj i podršci blokadama, sada otvoreno zastupa interese albanske koalicije.

Više nema nikakve sumnje - sve priče o ekologiji, tobožnjoj pravdi i studentskim zahtevima pale su u vodu.

Maske su zauvek pale pred građanima Srbije. Sada je crno na belo jasno ko koordinira, ko plaća i za čije se ciljeve blokiraju ulice i pravi haos u našoj zemlji...

(24 sedam)

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