VIŠE NEMA SUMNJE: Dokazano za koga zapravo rade blokaderi
Sada je crno na belo jasno ko koordinira, ko plaća i za čije se ciljeve blokiraju ulice i pravi haos u našoj zemlji.
Raskrinkana je najveća politička podvala i dokazano za koga zapravo rade domaći blokaderi!
Isplivala je zvanična dokumentacija koja pokazuje pravo lice blokadera!
Rade Obradović, bivši odbornik Zeleno-levog fronta u Kuli i osvedočeni ulični jurišnik, zvanično je postao ovlašćeni predstavnik Ujedinjene albanske koalicije na izborima...
Čovek poznat po najgorim stavovima protiv sopstvene zemlje, udaranju po Republici Srpskoj i podršci blokadama, sada otvoreno zastupa interese albanske koalicije.
Više nema nikakve sumnje - sve priče o ekologiji, tobožnjoj pravdi i studentskim zahtevima pale su u vodu.
Maske su zauvek pale pred građanima Srbije. Sada je crno na belo jasno ko koordinira, ko plaća i za čije se ciljeve blokiraju ulice i pravi haos u našoj zemlji...
(24 sedam)
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