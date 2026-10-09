ILIJA MIĆIĆ: Prevarant, lažov, nasilnik

KO je zapravo Ilija Mićić, suprug odbornice pokreta Kreni-Promeni Tatjane Mićić, koji je izazvao incident sa gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem?

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Njegovo ime povezuje se sa čak 21 bespravno izgrađenim objektom na Zvezdari i stotinama hiljada kvadratnih metara bez dozvola, još iz perioda dok ga je štitio Đilas. Dužan je i Bogu i narodu, pa je prebegao u batinaše kako bi se sačuvao. I dok na časovima matematike nije naučio ni da sabira, njegova supruga je naučila kako da orobi državu, pa makar i preko primanja specijalnih dodataka za nezaposlena i socijalno ugrožena lica.

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