Politika

ILIJA MIĆIĆ: Prevarant, lažov, nasilnik

Novosti online

09. 10. 2026. u 18:53

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KO je zapravo Ilija Mićić, suprug odbornice pokreta Kreni-Promeni Tatjane Mićić, koji je izazvao incident sa gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem?

ИЛИЈА МИЋИЋ: Преварант, лажов, насилник

Foto: Printskrin

Njegovo ime povezuje se sa čak 21 bespravno izgrađenim objektom na Zvezdari i stotinama hiljada kvadratnih metara bez dozvola, još iz perioda dok ga je štitio Đilas. Dužan je i Bogu i narodu, pa je prebegao u batinaše kako bi se sačuvao. I dok na časovima matematike nije naučio ni da sabira, njegova supruga je naučila kako da orobi državu, pa makar i preko primanja specijalnih dodataka za nezaposlena i socijalno ugrožena lica.

Koje još tajne krije porodica Mićić pogledajte u Lažomeru:

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