ILIJA MIĆIĆ: Prevarant, lažov, nasilnik
KO je zapravo Ilija Mićić, suprug odbornice pokreta Kreni-Promeni Tatjane Mićić, koji je izazvao incident sa gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem?
Njegovo ime povezuje se sa čak 21 bespravno izgrađenim objektom na Zvezdari i stotinama hiljada kvadratnih metara bez dozvola, još iz perioda dok ga je štitio Đilas. Dužan je i Bogu i narodu, pa je prebegao u batinaše kako bi se sačuvao. I dok na časovima matematike nije naučio ni da sabira, njegova supruga je naučila kako da orobi državu, pa makar i preko primanja specijalnih dodataka za nezaposlena i socijalno ugrožena lica.
Koje još tajne krije porodica Mićić pogledajte u Lažomeru:
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