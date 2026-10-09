VUČIĆ O SPOTU SL: Mračan, kao i oni
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", govorio je na mitingu u Kragujevcu.
Osvrnuo se i na predizborni spot tzv. studentske liste:
"Spot im je mračan, kao i oni. Pogledajte od kada vam oni računaju vreme, od 2012. jer do tada im je bilo idealno jer su mogli da pljačkaju i razaraju. Pričali su nam da će da budu neka nova lica, neki mladi ljudi, nit ima nekog mladog, nego nema ni seljaka, ni radnika. Nijednog radnika nemaju na svojoj listi, njih radnici i seljaci ne interesuju. Njih interesuje fotelja i njihovi džepovi i ništa drugo i to je sve što treba da znate o njima", kaće Vučić i dodaje:
"Oni hoće da hrane tajkune i pune svoje džepove, a narod neka propada. I to vam otvoreno kažu."
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