Politika

TRAŽILA MOST, DOBILA I PUT: Ovako Vučić rešava probleme građana

24sedam.rs

09. 10. 2026. u 18:52

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ALEKSANDAR Vučić proteklih dana obilazi Srbiju, a tokom posete jednog mesta obratila mu se starija žena koja se požalila da je "most preko Jasenice potonuo", zbog čega teže prelaze preko njega.

ТРАЖИЛА МОСТ, ДОБИЛА И ПУТ: Овако Вучић решава проблеме грађана

Foto: printskrin TV Informer

Nakon što joj je Vučić odgovorio da će to biti rešeno, dodala je i da "imaju i 700 metara puta koji vodi od glavnog puta do mosta".

- Znači nije most, nego 700 metara puta? - rekao je, na šta se ona nadovezala rečima:

- I most i put. 

Nakon toga, Vučiću se obratila još jedna žena koja je izrazila želju da se fotografiše s njim, a kad ju je pozvao da dođe do njega, dobila i poljubac. 

24sedam.rs

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