TRAŽILA MOST, DOBILA I PUT: Ovako Vučić rešava probleme građana
ALEKSANDAR Vučić proteklih dana obilazi Srbiju, a tokom posete jednog mesta obratila mu se starija žena koja se požalila da je "most preko Jasenice potonuo", zbog čega teže prelaze preko njega.
Nakon što joj je Vučić odgovorio da će to biti rešeno, dodala je i da "imaju i 700 metara puta koji vodi od glavnog puta do mosta".
- Znači nije most, nego 700 metara puta? - rekao je, na šta se ona nadovezala rečima:
- I most i put.
Nakon toga, Vučiću se obratila još jedna žena koja je izrazila želju da se fotografiše s njim, a kad ju je pozvao da dođe do njega, dobila i poljubac.
24sedam.rs
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