TRAŽILA MOST, DOBILA I PUT: Ovako Vučić rešava probleme građana

ALEKSANDAR Vučić proteklih dana obilazi Srbiju, a tokom posete jednog mesta obratila mu se starija žena koja se požalila da je "most preko Jasenice potonuo", zbog čega teže prelaze preko njega.

Foto: printskrin TV Informer

Nakon što joj je Vučić odgovorio da će to biti rešeno, dodala je i da "imaju i 700 metara puta koji vodi od glavnog puta do mosta".

- Znači nije most, nego 700 metara puta? - rekao je, na šta se ona nadovezala rečima:

- I most i put.

Nakon toga, Vučiću se obratila još jedna žena koja je izrazila želju da se fotografiše s njim, a kad ju je pozvao da dođe do njega, dobila i poljubac.

Tražila most…dobila i put 😂 Tražila sliku…dobila i poljubac 😂 “Fontana želja” narodu na usluzi 💪🇷🇸 https://t.co/LzPw56lpTF — Bosonoga (@Bosonoga011) October 9, 2026

24sedam.rs