SINIŠA MALI IZ KRAGUJEVCA: Jedinstvo, sloga, stabilnost i mir su ideje oko kojih se okupljamo

ČLAN Predsedništva SNS Siniša Mali ima poruku za sve građane Srbije.

Foto: Instagram/ mali_sinisa

Hvala vam što ste danas u Kragujevcu pokazali kako se podržavaju prave vrednosti, kako se voli Srbija, kako se poštuju trud i rezultati! Hvala građanima koji su danas u ovako velikom broju pružili podršku politici Aleksandra Vučića, hvala im na energiji i poverenju koje su pokazali.

U vremenima kada se svet suočava sa brojnim izazovima, možda je važnije nego ikada da čuvamo ono što nas povezuje. Naša najveća snaga nije u razlikama koje postoje među nama, već u sposobnosti da budemo zajedno, da se međusobno poštujemo, razumemo i podržavamo. Najvažnije - da dalje napredujemo uprkos svemu i svima koji bi da nas blokiraju i zaustave!

Jedinstvo, sloga, stabilnost i mir su ideje oko kojih smo se danas okupili u Kragujevcu i politika zasnovana na njima uvek pobedjuje. To su vrednosti koje ljudi prepoznaju, koje nam omogućavaju da gradimo, stvaramo, planiramo budućnost i živimo dostojanstveno.

Okupljeni smo oko politike koja spaja, a ne deli. Oko želje da budemo bolji jedni prema drugima, da negujemo zajedništvo i da gradimo zajednicu u kojoj svako može da pronađe svoje mesto i svoj doprinos.

Neka nas i ubuduće vode međusobno poštovanje, odgovornost, solidarnost i vera da zajedno možemo da postignemo mnogo više nego pojedinačno. Srbija je danas jedna od najbrže rastućih evropskih zemalja uprkos tome što je 2012. bila na rubu bankrota. Učinili smo nemoguće pomake i zato je važno da rezultate sačuvamo i nastavimo niz rekorda i uspeha. Mi to možemo!

Punog srca odlazim iz Kragujevca jer znam da nas u dalji rast i napredak, uz ovoliku podršku, vodi isključivo lista pod rednim brojem 1! „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“!

Živela Srbija!