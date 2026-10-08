Navijači mu ovo neće oprostiti: Obradović došao glave svojima!

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Košarkaši Panatinaikosa pobedili su večeras u Atini ekipu Fenerbahčea rezultatom 92:74 u utakmici četvrtog kola Evrolige.
Najefikasniji u timu Panatinaikosa bili su Matijas Lesor i Najdžel Hejs-Dejvis, koji su postigli po 19 poena, dok je Silvan Fransisko dodao 17.
Kod gostiju, najbolji je bio Brakston Ki sa 13 poena, dok je Džoni Džuzang ubacio 10.
Klub iz Atine je posle prva četiri kola Evrolige zadržao maksimalan učinak i sada je na skoru 4-0, dok je Fenerbahče doživeo prvi poraz, uz tri trijumfa na kontu (1-3).
Oreol nepobedivosti zadržala je i Valensija koja se radovala protiv Hapoel Tel Aviva rezultatom 93:82. Domaćina je do pobede vodio Tejlor sa 17 poena, ali je najefikasniji akter meča bio Antonio Blejkni. Međutim, ni njegovih 30 poena nisu pomogli četi Dimitirsa Itudisa da dođe do trijumfa.
Valensija i Panatinaikos imaju 4-0, Fenerbahče i Partizan 3-1...
EVROLIGA 4. KOLO
Sreda
Pariz - Asvel 96:98
Četvrtak
Dubai - Crvena zvezda 58:77
/Bejkon 13 - Nvora 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 97:79
/Madar 17 - Rajt 23/
Bajern Minhen - Virtus Bolonja 87:94
/Da Silva 18, Vašington 18 - Mur 20/
Panatinaikos - Fenerbahče 92:74
/Hejs-Dejvis 19, Lesor 19 - Kej 13/
Valensija - Hapoel Tel Aviv 93:82
/Tejlor 17 - Blejkni 30/
Real Madrid - Partizan 86:76
/Maledon 13 - Džons 19/
Petak
Olimpijakos - Efes (20.15)
Barselona - Žalgiris (20.30)
Baskonija - Bešiktaš (20.30)
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