"NEMATE ODGOVOR NI ZA ŠTA!" Lozničani isprozivali članove "studentkse liste" i Bakića zbog uvreda vladiki Nikolaju Velimiroviću (VIDEO)
MEŠTANI Loznice, odlučili su da dignu glas protiv sramnih ispada članova "studentske liste". Ovog puta su njih i njihovog kandidata Jovu Bakića isprozivali zbog užasnih uvreda koje je izneo na račun vladike Nikolaja Velimirovića.
Podsećamo, Bakić je u jednoj od svih monstruoznih izjava izjednačio valdiku Nikolaja Velimirovića sa Stepincem, koji
- Srbi Pija XII zovu fašističkim papom, ako je Pije XII fašistički papa, onda šta je Nikolaj Velimirović? Ili, ako je Stepinac ustaški kardinal, šta je ovaj? - upitao je tada Bakić.
Kako se može videti u videu meštanin Loznice pokušava na kulturan način da razgovara sa aktivistom tzv. studentske liste, ali on uporno beži.
- Vi nemate odgovor ni za šta - rekao je on.
Opširnije u videu koji sledi:
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