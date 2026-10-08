"NEMATE ODGOVOR NI ZA ŠTA!" Lozničani isprozivali članove "studentkse liste" i Bakića zbog uvreda vladiki Nikolaju Velimiroviću (VIDEO)

MEŠTANI Loznice, odlučili su da dignu glas protiv sramnih ispada članova "studentske liste". Ovog puta su njih i njihovog kandidata Jovu Bakića isprozivali zbog užasnih uvreda koje je izneo na račun vladike Nikolaja Velimirovića.

Foto: Printskrin Iks cvetak

Podsećamo, Bakić je u jednoj od svih monstruoznih izjava izjednačio valdiku Nikolaja Velimirovića sa Stepincem, koji

- Srbi Pija XII zovu fašističkim papom, ako je Pije XII fašistički papa, onda šta je Nikolaj Velimirović? Ili, ako je Stepinac ustaški kardinal, šta je ovaj? - upitao je tada Bakić.

Kako se može videti u videu meštanin Loznice pokušava na kulturan način da razgovara sa aktivistom tzv. studentske liste, ali on uporno beži.

- Vi nemate odgovor ni za šta - rekao je on.

Opširnije u videu koji sledi:

BONUS VIDEO: Vučić: Sve ovo može da izgleda kao noćna mora, ali nije