"REKLI SU DA NISAM ČOVEK" Vučić o napadima, Jovanjici i poređenju sa Miloševićem
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, govorio je o, kako je naveo, kampanji koja se godinama vodi protiv njega i njegove porodice, osvrnuvši se i na slučaj Jovanjica, objavljivanje fotografija, rad nevladinih organizacija i poređenje sa Slobodanom Miloševićem.
- Stavljaju mi sliku oni koji su mu u kuću dolazili. Neću da pričam šta su o Andreju pričali. Sećate se da je Miki Aleksić rekao: "Ovaj momak iz Jovanjice, prvi poziv uputio je Andreju". Rekao je u Skupštini da se prevario. Posle tri godine gde sam ja narko-diler, kriminalac, koga više briga? Nema dešnjaka koji pušku drži na levom ramenu, a veštačkom inteligencijom su mi je okačili. Krenule su sve nevladine organizacije da se ujedinjuju, dela zapadnoevropskih, skandinavskih, dela duboke države u SAD. Moram da radim, da se sastajem sa strancima, mogu da im odgovorim jednom u tri dana u tri rečenice. Pravite specijalne filmove, doveli ste ljude dotle da im je emocija negativna. O čemu vi pričate, kao momak i devojka kad prestanu da se vole, nisam ništa loše uradio, ali ništa više ne postoji. Tako je sa ljudima. Uništili su me u očima dobrog dela ljudi, rekli da nisam čovek. Ne možeš da glasaš za nekoga ko nije čovek. To su radili sve vreme, ono u čemu nisu uspeli i što im nije pošlo za rukom kao sa Miloševićem, nisu uspeli jer smo imali mnogo volje, rezultate, iako je Milošević bio neuporedivo harizmatičniji od mene. Mnogo sam više radio od Miloševića. Bio je inteligentniji, šarmantniji, bolju je dikciju imao, temeljniji sam, vredniji, imam bolje rezultate nego on - istakao je Vučić.
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