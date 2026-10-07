SRBIJA SE PODIŽE IZ PEPELA: Vučić govorio o lekcijama od 5. oktobra koje je Srbija skupo platila

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, govorio je na TV Informer o političkim protestima, događajima iz devedesetih godina i promenama koje su usledile nakon 2000. godine, navodeći da se, po njegovom mišljenju, sličan obrazac političkog delovanja ponavlja i danas.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je, govoreći o političkim dešavanjima iz tog perioda, povezao proteste, medijske kampanje i političke sukobe sa širim geopolitičkim okolnostima, dok je period nakon 2012. godine opisao kao vreme oporavka Srbije.

- Razmišljao sam o tome bezbroj puta. Reći ću vam gde svi mi grešimo. Podsetiću vas na 1996/1997, kreću urbani protesti protiv Miloševića, težak je život, ali prvi put vidimo kako to izgleda kad je spolja inicirano. Svako je pronalazio dovoljan razlog da radi nešto protiv Miloševića, samo tako je mogao biti "in". Bio je teži život i 1992/1993, ali toga nije bilo. Agresija 1999. godine i novi poredak. Apsolutno po diktatu spolja, uz sve to što je Milošević grešio, nije razumeo da ne možeš biti samodovoljan. Nije bilo multipolarnosti, dominacija apsolutna Zapada od devedesete do 2005. Imate Ameriku kao neprikosnovenu vojnu i ekonomsku silu i Evropu kao svetionik mira, dobrog života i svega drugog. U januaru 2000. otišao sam na sastanak gde su bili Gorica Gajević, Milomir, Milošević... Sprema se za nas ono što je u Hrvatskoj. Nije se dopalo Miloševiću to što sam rekao, nisu imali ništa protiv mene. Šešelj mi je tad rekao: „Ma pusti, ko će da glasa za Svilanovića i ove izdajnike“. Ja sam rekao: „Vojo, glasaće za bilo koga, glasaće protiv svih nas“. On je rekao: "Nema šanse". Onda je rekao da je to nastupilo zbog svađe radikala i socijalista. Stvarana je emocija i proizvodnjom mržnje kroz različite medije, priče i laži nemogućeg tipa. Marija je ubica, a Marko najbogatiji na svetu jer ima diskoteku u Požarevcu. Znam bar četvoro ovde u studiju koji su bogatiji od Marka Miloševića. To se izlije na ulicu, polovina posle koji su spaljivali Skupštinu kaže: „Koja sam ja budala“. Od tog kajanja nema ništa. Ostali smo bez Crne Gore, ostali bez KiM, iz zapadnog ugla, ne našeg. Ostali bez 500.000 zaposlenih. Srbija se diže kao feniks iz pepela 2012, sa kartom Srbije sa Kosovom - rekao je Vučić.