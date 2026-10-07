BAKA "REŠILA" ANKETU! Kao iz topa odgovorila na maliciozno pitanje novinarke Insajdera o SNS-u! (VIDEO)

NA Insajder televiziji emitovan je trenutak koji je mnogima rastopio srca ali i pokazao kako razmišlja većinska Srbija.

Foto: insajder/printskrin

Naime, reporterka ove televizije koja je sve samo ne naklonjena vladajućoj partiji postavila je pitanje prolazniku:

"Kako biste ocenili rad vladajuće (SNS) na republičkom nivou već 14 godina?".

Čovek je stajao i čekao da se pitanje dovrši kada je u kadar "upala" jedna baka koja je odgovorila na pitanje umesto njega!

- Sa deset - rekla je ona i produžila dalje, a čovek se nasmejao i rekao samo "bravo, bako!".

Ova scena samo je pokazala koliko narod voli Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku i nikavo navođenje "novinara" na negativne odgovore nije potrebno niti ima bilo kakvu poentu.

Gde god da pođete po Srbiji, narod će reći isto - veruju vladajućoj partiji i Aleksandru Vučiću, što će se i dokazati na izborima 25. oktobra 2026. godine!

Prosperitet, sve veće plate i penzije, nova radna mesta, putevi... Spisak je dug i narod Srbije to i zna, za razliku od blokadera i njihove "studentske" liste koja bi samo da blokira i ruši...

Snimak pogledajte OVDE.

(24 sedam)