VUČIĆ ČESTITAO MODIJU 25 GODINA JAVNE SLUŽBE, ON MU ODGOVORIO: Pod Vašim vođstvom, Srbija je prošla kroz izuzetnu transformaciju
NAKON što je Aleksandar Vučić čestitao Narendri Modiju četvrt veka rada na državnom vrhu, indijski premijer je uzvratio porukom prijateljstva, poručivši da posebno ceni Vučićev doprinos razvoju odnosa dve zemalja i transformaciji Srbije.
- Čestitam Vam na 25 godina javne službe na najvišem nivou. Malo ko može da kaže da je četvrt veka posvetio služenju svojoj zemlji, najpre kao glavni ministar Gudžarata, a zatim kao premijer Indije. Znam koliko Vam je stalo - navodi se u objavi Aleksandra Vučića na društvenoj mreži.
Ubrzo je usledio i odgovor indijskog premijera:
- Hvala Vam na toplim rečima i prijateljstvu. Izuzetno cenim Vaš lični doprinos partnerstva između Indije i Srbije. Pod Vašim vođstvom, Srbija je prošla kroz izuzetnu transformaciju. Srbiji ste služili odlučno i posvećeno. Radujem se podizanju partnerstva Indije i Srbije na još viši nivo.
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