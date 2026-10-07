Politika

VUČIĆ ČESTITAO MODIJU 25 GODINA JAVNE SLUŽBE, ON MU ODGOVORIO: Pod Vašim vođstvom, Srbija je prošla kroz izuzetnu transformaciju

В.Н

07. 10. 2026. u 15:37

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NAKON što je Aleksandar Vučić čestitao Narendri Modiju četvrt veka rada na državnom vrhu, indijski premijer je uzvratio porukom prijateljstva, poručivši da posebno ceni Vučićev doprinos razvoju odnosa dve zemalja i transformaciji Srbije.

ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО МОДИЈУ 25 ГОДИНА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ, ОН МУ ОДГОВОРИО: Под Вашим вођством, Србија је прошла кроз изузетну трансформацију

Foto: Printscreen

- Čestitam Vam na 25 godina javne službe na najvišem nivou. Malo ko može da kaže da je četvrt veka posvetio služenju svojoj zemlji, najpre kao glavni ministar Gudžarata, a zatim kao premijer Indije. Znam koliko Vam je stalo - navodi se u objavi Aleksandra Vučića na društvenoj mreži. 

Ubrzo je usledio i odgovor indijskog premijera:

- Hvala Vam na toplim rečima i prijateljstvu. Izuzetno cenim Vaš lični doprinos partnerstva između Indije i Srbije. Pod Vašim vođstvom, Srbija je prošla kroz izuzetnu transformaciju. Srbiji ste služili odlučno i posvećeno. Radujem se podizanju partnerstva Indije i Srbije na još viši nivo. 

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